Mapa de peajes en Mendoza: cuáles son las rutas donde se empezará a cobrar

Tras el decreto del Gobierno nacional que habilita a la provincia a gestionar corredores federales, el Ejecutivo mendocino avanza en un plan que incluye estaciones en las rutas 7, 40 y 143, además de rutas provinciales estratégicas como la 153 y la 82.

Mendoza ha recibido la autorización formal del Gobierno nacional, a través del Decreto 253/2026, para implementar un sistema de peajes en rutas nacionales que atraviesan su territorio. Esta medida, que también afecta a otras ocho provincias, busca que las jurisdicciones locales asuman la administración, reparación y mantenimiento de los caminos a cambio de recuperar la inversión mediante el cobro a los usuarios.

El plan oficial contempla tanto estaciones en corredores nacionales como en rutas de jurisdicción provincial que están siendo intervenidas con fondos del resarcimiento.

Rutas nacionales donde se implementará el cobro de peajes La planificación del Ministerio de Gobierno e Infraestructura se centra en tres ejes fundamentales de la red vial nacional:

Ruta Nacional 7 (Corredor Bioceánico): Se proyecta la instalación de dos nuevas estaciones de peaje: una en la Variante Palmira y otra en Potrerillos . Estas se sumarán a las ya existentes en La Paz (ingreso desde San Luis) y Las Cuevas (camino a Chile). Según los pliegos de licitación, las nuevas estaciones no podrán operar hasta que las obras de puesta en valor de la traza estén finalizadas.

Se proyecta la instalación de dos nuevas estaciones de peaje: una en la y otra en . Estas se sumarán a las ya existentes en (ingreso desde San Luis) y (camino a Chile). Según los pliegos de licitación, las nuevas estaciones no podrán operar hasta que las obras de puesta en valor de la traza estén finalizadas. Ruta Nacional 40 (Acceso Sur): El cobro se implementaría en el tramo comprendido entre la calle Paso (Luján de Cuyo) y la Variante Palmira . En este sector se lleva adelante un plan de transformación integral con una inversión millonaria para mejorar la fluidez y seguridad vial.

El cobro se implementaría en el tramo comprendido entre la . En este sector se lleva adelante un plan de transformación integral con una inversión millonaria para mejorar la fluidez y seguridad vial. Ruta Nacional 143: Se contempla la aplicación de peaje en el tramo que conecta San Rafael con Pareditas (San Carlos) y su continuación hacia el sur, vinculando con General Alvear y la provincia de La Pampa. Peajes en rutas provinciales El esquema de repago de obras también se extenderá a caminos bajo jurisdicción de la Dirección Provincial de Vialidad:

Ruta Provincial 153: Este camino, que une Las Catitas (Santa Rosa) con Monte Comán (San Rafael) , será la primera ruta provincial en contar con un peaje físico. La casilla se ubicaría en el distrito de Ñacuñán , aprovechando la infraestructura del control fitosanitario existente. Para este corredor, Mendoza analiza copiar el modelo de San Luis con cabinas manuales debido al menor flujo vehicular.

Este camino, que une , será la primera ruta provincial en contar con un peaje físico. La casilla se ubicaría en el distrito de , aprovechando la infraestructura del control fitosanitario existente. Para este corredor, Mendoza analiza copiar el modelo de San Luis con cabinas manuales debido al menor flujo vehicular. Ruta Provincial 82 (Panamericana): El Gobierno analiza la implementación de un sistema de cobro en el trayecto hacia Cacheuta y Potrerillos . De hecho, ya existe infraestructura de cobro libre instalada tras la inauguración del túnel que nunca fue puesta en funciones.

El Gobierno analiza la implementación de un sistema de cobro en el trayecto hacia . De hecho, ya existe infraestructura de cobro libre instalada tras la inauguración del túnel que nunca fue puesta en funciones. Ruta Provincial 22 (Ex Acceso Este): Existe la posibilidad de cobrar peaje en el tramo urbano que va desde la Variante Palmira hasta el Nudo Vial de la Ciudad de Mendoza, tramo que recientemente fue transferido de la Nación a la provincia. Sistemas de cobro y plazos de implementación Para las rutas con mayor caudal de tránsito, como la 7 y la 40, el objetivo es implementar sistemas "Free Flow" -o de pase libre- también conocido como Telepase. Este método utiliza tecnología electrónica para identificar las patentes o dispositivos en los vehículos sin necesidad de barreras físicas, permitiendo el pago online o mediante prepago.

Las autoridades han aclarado que el sistema de peajes no comenzará a funcionar de inmediato. El ministro de Gobierno e Infraestructura Natalio Mema confirmó que los peajes solo estarán operativos una vez que las obras de reconstrucción, ampliación o mantenimiento en cada ruta estén concluidas, procesos que en algunos casos podrían demorar hasta tres años.