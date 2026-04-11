11 de abril de 2026 - 08:55

Tras la tormenta en la madrugada, cómo sigue el tiempo este sábado

La inestabilidad persistirá durante la mañana de este sábado en varios sectores de la provincia, pero se espera que mejore en la tarde. El pronóstico del tiempo para el domingo.

Tras la tormenta en la madrugada, cómo sigue el tiempo este sábado.

Tras la tormenta en la madrugada, cómo sigue el tiempo este sábado.

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Walter Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de una madrugada con intensa actividad eléctrica y lluvias en distintos puntos de la provincia, Mendoza espera por un fin de semana con condiciones variables. Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, la inestabilidad nos acompañará durante la primera mitad de este sábado.

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Sábado: mejorando hacia la tarde

Para lo que resta de la jornada, se espera que la nubosidad vaya en disminución y vientos leves del sector norte. Estará inestable en la mañana con tormentas en el Norte, el Este provincial y el Valle de Uco, pero las condiciones mejorarán en la tarde. La máxima alcanzará los 27°C y la mínima fue de 12°C. En la cordillera el cielo estará parcialmente nublado.

El pronóstico para el domingo

El cierre del fin de semana presentará condiciones similares, con nubosidad variable y un leve ascenso de la temperatura con tormentas que afectarán el sur provincial y el Valle de Uco. La máxima llegará a los 28°C, mientras que la mínima será de 11°C. Se esperan precipitaciones en el sector sur de la cordillera.

El estado de los pasos Internacionales

La Coordinación del Centro de Frontera del Paso Internacional Cristo Redentor anunció que el Paso Internacional está habilitado en ambos sentidos las 24 horas y para todo tipo de vehículos.

Por su parte, el Paso Internacional Pehuenche también está habilitado, pero piden precaución ya que en la RN 145 hay algunos sectores en reparación. Los horarios del Paso:

  • Salida de Argentina de 09:00 a 18:00 horas.
  • Entrada a Argentina de 09:00 a 19:00 horas.

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