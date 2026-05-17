17 de mayo de 2026 - 22:16

Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura para este lunes

A pesar de que se espera un incremento de la temperatura para el arranque de la semana, la máxima no superaría los 20°C en los próximos días.

Otoño en Mendoza.

Otoño en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El otoño llegó con todo: heladas, abrigo y una gran cantidad de hojas caídas que enmarcan la actual temporada en Mendoza. Aunque los últimos días invitó a los mendocinos a buscar reparo del frío, las próximas jornadas el tiempo nos dará una tregua.

Leé además

Metrotranvía: cómo avanzan las obras y el plan para ampliar la red en el Gran Mendoza

Metrotranvía: cómo avanzan las obras y el plan para ampliar la red en el Gran Mendoza

Por Redacción Sociedad
Natación. Pamperitos y Ave Fénix ambos grupos de nadadores, todos muy jóvenes, que son la apuesta con esperanza de la natación del club de la bandera Azulgrana,  de la Provincia de Mendoza y el país.

La natación en Mendoza de Regatas resurge como el Ave Fénix

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipó para este lunes "poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura". Además detalló que el cielo estará "poco nuboso en cordillera". La mínima para ese día rondaría los 3°C, mientras que la máxima llegaría a los 17°C.

El martes se repite el pronóstico de las heladas y el ascenso de la temperatura, pero esta vez con una mínima de 4°C y una máxima de 19°C. En el caso de miércoles se prevé "vientos moderados del sector sur" y un "descenso de la temperatura", con una máxima de 16°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

a puertas abiertas: mendoza celebra el dia de los museos con entrada libre y una amplia programacion

A puertas abiertas: Mendoza celebra el Día de los Museos con entrada libre y una amplia programación

Por Redacción Espectáculos
Fin de semana: los metereólogos cambian drásticamente el pronóstico. 

Los meteorólogos cambiaron el pronóstico de forma repentina y este fin de semana será muy diferente

Pronóstico del tiempo en Mendoza este viernes.

Mendoza tendrá un viernes agradable, pero no durará mucho: cuándo llega el frío y la inestabilidad

una barcaza se partio en dos tras un choque entre embarcaciones en el rio parana

Una barcaza se partió en dos tras un choque entre embarcaciones en el río Paraná

Por Redacción Sociedad