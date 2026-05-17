Pronóstico en Mendoza: ascenso de la temperatura para este lunes

A pesar de que se espera un incremento de la temperatura para el arranque de la semana, la máxima no superaría los 20°C en los próximos días.

El otoño llegó con todo: heladas, abrigo y una gran cantidad de hojas caídas que enmarcan la actual temporada en Mendoza. Aunque los últimos días invitó a los mendocinos a buscar reparo del frío, las próximas jornadas el tiempo nos dará una tregua.

La Dirección de Contingencias Climáticas anticipó para este lunes "poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura". Además detalló que el cielo estará "poco nuboso en cordillera". La mínima para ese día rondaría los 3°C, mientras que la máxima llegaría a los 17°C.

El martes se repite el pronóstico de las heladas y el ascenso de la temperatura, pero esta vez con una mínima de 4°C y una máxima de 19°C. En el caso de miércoles se prevé "vientos moderados del sector sur" y un "descenso de la temperatura", con una máxima de 16°C.