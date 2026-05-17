A puertas abiertas: Mendoza celebra el Día de los Museos con entrada libre y una amplia programación

Cada museo guarda algo más que objetos. Guarda preguntas. Rastros. Formas de mirar el mundo. En tiempos donde la velocidad digital parece devorarlo todo y las sociedades se fragmentan entre discursos enfrentados, el museo vuelve a aparecer como un territorio extraño y necesario: un espacio donde detenerse todavía tiene sentido.

Este 18 de mayo, Mendoza se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos con actividades gratuitas en distintos espacios culturales dependientes de la Subsecretaría de Cultura. La fecha, impulsada desde 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), busca destacar el papel de estas instituciones como ámbitos de intercambio cultural, producción de conocimiento y fortalecimiento del vínculo social.

El lema elegido para este 2026 es “Museos uniendo un mundo dividido”, una consigna que pone el foco en la capacidad de estos espacios para tender puentes en medio de las fracturas sociales, culturales y geopolíticas que atraviesan al presente. Lejos de la idea del museo como un recinto silencioso y distante, la propuesta apunta a reivindicarlo como un organismo vivo, abierto a la comunidad y atravesado por los debates contemporáneos.

En Mendoza, la agenda incluirá muestras de artes visuales, fotografía, memoria histórica y patrimonio cultural en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, el Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel, el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli, el Espacio Contemporáneo de Arte Enrique Sobisch y el Museo de Fotografía Máximo Arias.

Uno de los espacios que concentrará parte importante de la programación será el Museo Carlos Alonso-Mansión Stoppel, donde podrá visitarse “Desbordes”, la nueva exposición de la artista Cecilia Carreras con curaduría de Carolina Rodríguez Pino. La muestra propone una exploración sobre los vínculos entre cuerpo, memoria y materia a través de distintos formatos pictóricos. Allí, las obras parecen expandirse unas sobre otras, como si la pintura continuara respirando fuera del marco.

La exposición trabaja especialmente sobre la idea de la “primera piel”, superficies cargadas de capas, texturas y huellas donde la memoria se vuelve material visible. En paralelo, el museo mantiene abierta su colección permanente dedicada a Carlos Alonso ilustrador, un recorrido que incluye más de 130 trabajos originales realizados para ediciones de clásicos de la literatura como El Matadero, La Divina Comedia y 20 poemas de amor y una canción desesperada. La muestra permite ingresar a una de las facetas más notables del artista mendocino: la capacidad de convertir el dibujo en una lectura crítica y emocional del mundo.

Otro de los epicentros de la jornada será el histórico Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader, que abrirá sus puertas con varias exposiciones simultáneas. Entre ellas se destaca “Imagen del trabajo en el trabajo de la imagen”, una propuesta que reúne obras centradas en las representaciones del universo obrero a lo largo de distintos períodos históricos.

La muestra revisa cómo artistas mendocinos y nacionales retrataron las tensiones entre capital y trabajo, tanto en el ámbito rural como industrial, construyendo imágenes atravesadas por la dignidad del esfuerzo, la transformación social y las disputas de la modernidad. Allí, el trabajo aparece no sólo como actividad económica sino también como identidad, paisaje humano y conflicto.

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En la Casa de Fader también podrá visitarse “Laureados”, una exposición que revisa obras premiadas en certámenes provinciales desde comienzos del siglo XX y que funciona, al mismo tiempo, como una reconstrucción de la identidad visual mendocina. El recorrido permite observar cómo fueron cambiando las sensibilidades artísticas locales: desde los primeros paisajismos naturalistas hasta las rupturas formales de la modernidad.

A esa propuesta se suma “La abstracción simbólica de Ángel Oliveros”, dedicada a uno de los nombres fundamentales del arte mendocino. La exposición recupera el proceso mediante el cual el artista transitó desde la figuración hacia una abstracción profundamente personal, donde la forma y el color buscan revelar la esencia de los objetos más que su apariencia inmediata.

El museo conserva además una de las colecciones más importantes del país vinculadas a Fernando Fader, junto con obras de artistas fundamentales de la provincia y del arte argentino. Recorrer la casona y sus salas implica también ingresar a una parte decisiva de la historia cultural mendocina.

En el Museo de Fotografía Máximo Arias, la celebración tendrá un fuerte protagonismo de la escena fotográfica contemporánea. Allí se realizará la décima edición de la Feria de Fotolibros, acompañada por exposiciones de David Bou, Luciano Pappalardo y Anita Pouchard Serra.

Las muestras reúnen imágenes, relatos y proyectos que reflejan el crecimiento sostenido del fotolibro como lenguaje artístico y editorial. La fotografía aparece aquí como documento, exploración íntima y herramienta narrativa. Además, el espacio sumará una renovada sala permanente dedicada a Santiago Pizarro, donde podrá apreciarse una selección de imágenes históricas del edificio que alguna vez funcionó como primer hospital público de Mendoza y posteriormente como hospital infantil.

La dimensión histórica y social tendrá uno de sus puntos más potentes en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Juan Cornelio Moyano, con la muestra “Mendoza Negra. Esclavitud, trabajo y cultura afrodescendiente en la historia cuyana”.

La propuesta busca visibilizar una parte frecuentemente omitida de la historia regional: la presencia afrodescendiente en Cuyo y el impacto de la esclavitud en la conformación social y cultural de Mendoza. A través de documentos, objetos e investigaciones recientes, la exposición reconstruye trayectorias laborales, culturales y comunitarias invisibilizadas durante décadas. La iniciativa cuenta con el respaldo de investigadores de Conicet y de distintas cátedras de la UNCuyo.

El museo mantiene además sus tradicionales salas permanentes dedicadas a la geología, la biodiversidad y la antropología, un recorrido que permite atravesar millones de años de historia natural y humana como si se tratara de un viaje condensado en varios pisos.

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Por su parte, el Espacio Contemporáneo de Arte Eliana Molinelli presentará “Live Music, captura la pasión”, de la fotógrafa mendocina Jimena Savelli. La exposición reúne imágenes de grandes figuras del rock internacional tomadas desde un lugar singular: el corazón del público.

Savelli construyó su mirada lejos de las zonas VIP y de las acreditaciones privilegiadas. Sus fotografías nacieron entre cuerpos apretados, luces violentas y el pulso eléctrico de los recitales multitudinarios. Esa perspectiva le permitió desarrollar una obra con fuerte identidad propia y abrirse camino en festivales internacionales como Lollapalooza, Rock in Rio y HellFest.

En el sur provincial, el Museo Contemporáneo de Arte Sur Enrique Sobisch ofrecerá “Paisajes y presencias”, una exposición colectiva de Sonia Zajic, Osvaldo Oliva y Bárbara Laciar. A través de pintura y fotografía, la propuesta indaga sobre las formas de habitar el territorio y las resonancias emocionales del paisaje cuyano.

Las obras convierten a la montaña, la ciudad y la geografía en algo más que un decorado natural: un territorio atravesado por memorias, cuerpos y experiencias. El paisaje ya no aparece como fondo inmóvil, sino como un organismo sensible cargado de historia y afectos.

En una época donde gran parte de la experiencia cotidiana ocurre detrás de pantallas y algoritmos, los museos siguen ofreciendo algo difícil de reemplazar: la experiencia física del encuentro. Un cuadro frente al cuerpo. Una fotografía que obliga a quedarse quieto. Un objeto antiguo que sobrevive al tiempo como una botella arrojada desde otra época.