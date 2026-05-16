Poesía necesaria: reeditan la obra completa de Hamlet Lima Quintana

En 2023 se cumplieron 100 años del nacimiento del gran poeta bonaerense Hamlet Lima Quintana . Estas fechas suelen ser oportunas para revalorizar la vida y obra de una determinada figura y acercarla a las nuevas generaciones manteniendo vivo su legado.

A sabiendas de esto, los hijos de Lima Quintana proyectaban la publicación de la obra de su padre: "La intención en primer orden fue publicar la obra completa. Pero fue imposible por el volumen. Luego lo intentamos con la poesía completa, pero también fue difícil" dice Germán Lima , uno de los hijos del poeta.

Hamlet Lima Quintana falleció el 21 de febrero de 2002 a los 78 años. Desde entonces, acceder a sus libros se volvió una tarea difícil. Su último título publicado es del 2003 (Ángeles de la tierra) y, en 2008, Ediciones Patria Grande lanzó una muy lograda antología de tres volúmenes a cargo de Dora Gianoni, pero, que no cubrió la totalidad de la obra del autor de Zamba para no morir .

Por ahora, la obra completa —más de 400 canciones, 31 libros, guiones para radio y televisión, cartas y solicitadas de justicia — sigue esperando su publicación integral. Tras años de insistencia, y en un contexto cada vez más adverso para la cultura argentina, la familia Lima recibió una buena noticia: este año se editó Como el sol en el alba, un trabajo que reúne cinco libros completos de Lima Quintana: El octavo pájaro (1961), Pampamapa, en la huella del sur (1962), Documento de identidad e Informe de pájaros (1976), En distintas formas (1981) y Situación personal (1984).

El libro fue publicado por Ediciones Bonaerenses , la editorial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires , que nació en plena pandemia con un gran catálogo y, sobre todo, con una propuesta inclusiva y democratizante.

Para Germán Lima, encontrar una editorial que apostara por la poesía de su padre sin contratos abusivos fue otro logro. Y también destaca el rol del gobernador Axel Kicillof, quien "se interesó personalmente en este proyecto y dio curso para que se concretara. Su participación fue clave".

El criterio de selección de los libros no fue exhaustivo, sino representativo: "Tratamos de abarcar períodos muy diferentes, ya que teníamos una cantidad limitada de páginas", explica Germán.

Ante tamaña obra, el prólogo no podía ser menos, y está a cargo de Santiago Giordano, músico, docente y crítico de una larga trayectoria que ofrece una introducción con un análisis completo de la vida y obra de Hamlet Lima Quintana.

Hamlet Lima Quintana El poeta Hamlet Lima Quintana.

La relación de Hamlet con Mendoza tiene su centro en su amistad con Armando Tejada Gómez. Además, gran parte su poesía, la escribió en paralelo con la gestación del Nuevo Cancionero cuyano: "Con el espíritu de impulsar el resurgimiento de una canción con fundamento, el Manifiesto planteaba la necesidad de 'depurar de convencionalismos y tabúes tradicionalistas a ultranza el patrimonio musical', además de elevar la canción por sobre la mercantilización. Lima Quintana fue de los que, por naturaleza volcado al mismo afán, confluyeron en esa idea" escribe al respecto Giordano en el prólogo.

La presentación de Como el sol en el alba tuvo lugar el pasado 9 de mayo en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con la presencia de Giordano, Horacio Feibelkorn, Mony Abraham, Jorge Luis Giuliano y la familia del poeta.

Aunque el libro no se distribuye en las librerías del territorio argentino, puede adquirirse en la página web de Ediciones Bonaerenses (edicionesbonaerenses.sg.gba.gob.ar) o descargarlo gratuitamente. Sobre este punto, Germán Lima resalta que "antes de que la editorial nos comentara sobre la descarga gratuita, en la familia ya lo habíamos hablado para proponerlo, porque nuestra idea no es mercantilista, sino que queremos que la obra de nuestro padre siga viva como a él le hubiera gustado".

Por eso este libro viene a cumplir con el deseo que expresó Hamlet Lima Quintana en su poema Epitafio: "Yace casi feliz y hecho un fantoche / un Hamlet que habitó en Lima Quintana. / Muere de mucho olvido por las noches, / resucita cantando en las mañanas."

Ediciones Bonaerenses

Este año Ediciones Bonaerenses cumple seis años. Su creación fue un mes después de declarado el aislamiento por el Covid-19, mediante un decreto de Axel Kicilof. Lleva publicados más de 46 títulos en ocho colecciones: Nuevas Narrativas, Territorios e Identidades, Rescates, Obras y Documentos, Espejos y Ventanas, Donde hay una necesidad, Clásicos Bonaerenses y Artes.

Se autodefine como una "editorial pública estatal" y su catálogo "propone diálogos entre lo clásico y lo contemporáneo.