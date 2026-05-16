16 de mayo de 2026 - 18:05

Metrotranvía: cómo avanzan las obras y el plan para ampliar la red en el Gran Mendoza

El Gobierno anunció que continúan los avances de modernización del sistema de transporte público que busca contectar el Gran Mendoza, Luján de Cuyo y el Plumerillo.

Metrotranvía: cómo avanzan las obras y el plan para ampliar la red en el Gran Mendoza

Metrotranvía: cómo avanzan las obras y el plan para ampliar la red en el Gran Mendoza

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Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes, el Gobierno de Mendoza informó los avances en el proyecto de amplicación y modernización el Metrotranvía, que busca avanzar hacia una red ferrovaria integral. Entre los puntos centrales se destacó la adquisición de nuevas unidades, avances en la obra y un plan de mejoras tecnológicas.

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Según fuentes oficiales, recientemente llegaron a la provincia tres nuevas duplas donadas por el MTS (San Diego Metropolitan Transit System), que se suman a las unidades ya incorporadas. De esta manera, Mendoza alcanza las 30 duplas en funcionamiento o proceso de adaptación, mientras se estima que durante el transcurso del año se complete el total de 39 unidades previstas en el convenio firmado entre el Gobierno provincial y el sistema de transporte de San Diego. Las nuevas formaciones, que anteriormente operaban en Estados Unidos, fueron acondicionadas para prestar servicio en la provincia.

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Llegaron a la provincia tres nuevas duplas donadas por el MTS

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Avances en la red

Este proyecto de amplicación en el servicio de transporte público avanza por las Etapas III y IV, que permitirán conectar Maipú, Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Ciudad y Las Heras con el Aeropuerto El Plumerillo. Según informaron, los trabajos ya superan el 73% de avance, con tramos de vía terminados, tendido eléctrico y la instalación de subestaciones y locales técnicos.

En paralelo, avanzan las obras de ampliación de los paradores 25 de Mayo y Pedro Molina, que serán extendidos para mejorar su operatividad de cara al uso compartido en la Etapa III. También se desarrolla la puesta en valor del Parador San Martín, en Godoy Cruz.

Metrotranvía
La Provincia continúa ampliando y modernizando el sistema de transporte público con nuevas unidades

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Wifi y monitoreo integrado

Por su lado, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, destacó que Mendoza atraviesa “la transformación más importante de la movilidad en décadas”.

En su comunicado, el Gobierno adelantó que el sistema incorporará nuevas herramientas tecnológicas en el transporte público, como la incorporación de wifi satelital a bordo y la integración del monitoreo con el sistema de videovigilancia de la Policía de Mendoza.

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