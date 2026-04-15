Policías evitaron una tragedia en las vías del Metrotranvía en Godoy Cruz

La noche del martes transcurría como tantas otras en Godoy Cruz, hasta que una alerta encendió las alarmas en el Centro de Monitoreo municipal . A través de las cámaras de seguridad, los operadores observaron a un adulto mayor que se encontraba en inmediaciones de las vías del Metrotranvía de Mendoza y evidenciaba claras intenciones de arrojarse .

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Un diálogo a tiempo: policías héroes evitaron una tragedia en las vías del Metrotranvía en Godoy Cruz

Ante la situación de extrema urgencia y riesgo , se activó de inmediato el protocolo de intervención. Y en cuestión de minutos, un móvil municipal junto a efectivos de la Policía de Mendoza se dirigieron al lugar donde se registraba la tensa situación.

Al arribar al sitio que habían identificado desde el centro de monitoreo -ubicado al costado de las vías-, los agentes se encontraron con un escenario delicado: el hombre estaba en un evidente estado de alteración emocional , desbordado por una situación personal que lo había llevado a ese límite. La amenaza de una tragedia era real y latente, y había que intervenir de inmediato y de una forma eficaz.

En la noche de ayer, desde nuestro Centro de Monitoreo detectamos a un adulto mayor con intenciones de arrojarse a las vías del Metrotranvía. De manera inmediata, se desplazó un móvil de Godoy Cruz + Policía. Al llegar, se encontraron con una persona en estado de alteración, con… pic.twitter.com/sagR7OVgnE

Lejos de una intervención brusca, el equipo optó por un abordaje humano. Apelando al diálogo, la contención y la empatía, los efectivos conversaron con el hombre durante varios minutos, intentando calmarlo, escucharlo y, sobre todo, hacerle entender que no estaba solo.

Ese intercambio, paciente y respetuoso, fue determinante. Poco a poco, el adulto mayor comenzó a ceder, a bajar la intensidad de su angustia. Finalmente, desistió de su decisión y permitió ser asistido por los equipos presentes. La rápida intervención evitó lo que podría haber sido una tragedia.

El intendente comunicó la novedad y felicitó a los heroicos protagonistas

Toda esta situación fue compartida públicamente durante las últimas horas por el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, quien destacó el accionar del personal involucrado. En su mensaje, subrayó el profesionalismo, compromiso y sensibilidad del equipo que participó del operativo en un momento tan crítico.

Policía de Mendoza. / imagen ilustrativa Policía de Mendoza. / imagen ilustrativa

“Entendemos que la seguridad no es solo prevención del delito: es cuidado, presencia y acompañamiento en cada situación que lo requiere”, expresó el jefe comunal, poniendo el foco en una mirada integral del rol del Estado.

El sistema de videovigilancia fue clave para evitar el trágico desenlace, pero también lo fue la oportuna intervención del personal capacitado para actuar en situaciones que van más allá de lo estrictamente delictivo. En definitiva, la tecnología permitió detectar el peligro, pero fue la intervención humana la que lo desactivó.