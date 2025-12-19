Le donaron más de U$D 2 millones al vecino héroe que frenó a uno de los terroristas en Australia

Un australiano de origen sirio recibió el apoyo de más de 43.000 personas tras intervenir para reducir a uno de los atacantes en la playa de Sídney, donde murieron 15 personas durante una celebración judía.

Ahmed al Ahmed recibió más de 2 millones de dólares por frenar un atentado en la playa

Ahmed al Ahmed, un australiano de origen sirio, recibió un cheque por valor de 2,5 millones de dólares como reconocimiento a su acto de heroísmo durante el atentado perpetrado el pasado domingo en la playa de Bondi, donde 15 personas fueron asesinadas y más de 40 resultaron heridas.

El dinero fue recaudado a través de donaciones realizadas por cerca de 43.000 personas y entregado personalmente por el influencer Zachery Dereniowski, quien compartió una imagen del encuentro junto al mensaje: “Ahmed, el mundo te quiere”. Al Ahmed permanece hospitalizado tras haber resultado herido de bala durante su intervención para reducir a uno de los dos atacantes.

“Es bueno verte, amigo”, le dijo Dereniowski al entregarle el cheque, describiéndolo como “un auténtico héroe”. Visiblemente emocionado, Al Ahmed reaccionó con humildad: “¿Lo merezco?”, preguntó, antes de pedir a la ciudadanía apoyo y altruismo. “Olviden todo lo malo del pasado y avancen para salvar vidas. Cuando lo hice, lo hice desde el corazón”, afirmó.

El hombre explicó que actuó al ver a niños, mujeres y hombres disfrutando de una celebración en la playa. “Australia es el mejor país del mundo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando. Que Dios proteja a Australia”, añadió.

Desde el ataque, los homenajes y las muestras de solidaridad hacia Ahmed al Ahmed se han multiplicado. El atentado ocurrió durante una celebración de Janucá que reunía a unas 2.000 personas de la comunidad judía en la playa de Bondi, en uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en el país.