Le donaron más de U$D 2 millones al vecino héroe que frenó a uno de los terroristas en Australia

Un australiano de origen sirio recibió el apoyo de más de 43.000 personas tras intervenir para reducir a uno de los atacantes en la playa de Sídney, donde murieron 15 personas durante una celebración judía.

Ahmed al Ahmed recibió más de 2 millones de dólares por frenar un atentado en la playa

Por Redacción Mundo

Ahmed al Ahmed, un australiano de origen sirio, recibió un cheque por valor de 2,5 millones de dólares como reconocimiento a su acto de heroísmo durante el atentado perpetrado el pasado domingo en la playa de Bondi, donde 15 personas fueron asesinadas y más de 40 resultaron heridas.

El dinero fue recaudado a través de donaciones realizadas por cerca de 43.000 personas y entregado personalmente por el influencer Zachery Dereniowski, quien compartió una imagen del encuentro junto al mensaje: “Ahmed, el mundo te quiere”. Al Ahmed permanece hospitalizado tras haber resultado herido de bala durante su intervención para reducir a uno de los dos atacantes.

“Es bueno verte, amigo”, le dijo Dereniowski al entregarle el cheque, describiéndolo como “un auténtico héroe”. Visiblemente emocionado, Al Ahmed reaccionó con humildad: “¿Lo merezco?”, preguntó, antes de pedir a la ciudadanía apoyo y altruismo. “Olviden todo lo malo del pasado y avancen para salvar vidas. Cuando lo hice, lo hice desde el corazón”, afirmó.

El hombre explicó que actuó al ver a niños, mujeres y hombres disfrutando de una celebración en la playa. “Australia es el mejor país del mundo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando. Que Dios proteja a Australia”, añadió.

Desde el ataque, los homenajes y las muestras de solidaridad hacia Ahmed al Ahmed se han multiplicado. El atentado ocurrió durante una celebración de Janucá que reunía a unas 2.000 personas de la comunidad judía en la playa de Bondi, en uno de los episodios de violencia más graves registrados recientemente en el país.

