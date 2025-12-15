Ataque terrorista: quién es el "héroe" de Sidney que arriesgó su vida y desarmó a uno de los atacantes

15 de diciembre de 2025 - 15:05

Dos hombres armados abrieron fuego durante una celebración judía de Hanukkah en una playa de Sidney, provocando muertes y varios heridos.

Ataque terrorista: así actuó el "héroe" de Sidney que arriesgó su vida y desarmó a uno de los atacantes

Ahmed es un comerciante de 43 años y padre de dos hijos. Su actuación en medio de la tragedia quedó registrada en video y se viralizó en las redes, donde se destacó su lealtad y valentía. Las imágenes muestran cómo el sujeto corre hacia el agresor, le quita el arma y lo somete apuntándole con el rifle.

Su familia pide un milagro tras su operación

El “héroe” de Sidney permanece internado y fue intervenido quirúrgicamente por heridas de bala en el brazo y la mano, según informó su familia a la cadena 7News Australia.

Su primo, Mustafá, confirmó que recibió al menos dos disparos. “Es un héroe, sin duda alguna. Tiene dos heridas de bala, una en el brazo y otra en la mano”, señaló. Más tarde, detalló que su estado de salud era estable: “Lo vi anoche. Se encontraba bien, pero vamos a esperar lo que digan los doctores”.

Familiares de Ahmed indicaron que habría recibido entre cuatro y cinco disparos. Su madre expresó: “Rogamos a Dios que lo salve”, mientras que su padre resaltó que actuó simplemente como ser humano: “Cuando hizo lo que hizo, no estaba pensando en el origen de las personas que estaba salvando”, afirmó.

Y agregó: “Él no discrimina entre una nacionalidad y la otra. Especialmente aquí en Australia no hay diferencia entre un ciudadano y el otro”.

En video, así actuó el héroe de Sidney

La confrontación fue publicada en todas las redes sociales y en los medios de comunicación. En el video se observa como uno de los atacantes está detrás de una palmera, cerca de un puente peatonal, disparando hacia un punto fuera de cámara.

En ese momento, Ahmed aparece desde detrás de un auto estacionado, se tira encima del agresor y logra tirarlo. Tras un breve forcejeo, consigue quitarle el arma, lo empuja al suelo y le apunta, mientras el atacante retrocede hacia el puente. Luego, Ahmed baja el arma y levanta una mano.

