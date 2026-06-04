Detuvieron a un hombre con un artefacto explosivo en el aeropuerto de California: tenía un temporizador de 15 minutos

Un hombre de 49 años fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Sacramento, en el estado de California , tras intentar atravesar un control de seguridad con un artefacto explosivo en su equipaje de mano que, según las autoridades, tenía el potencial de dañar un avión en vuelo.

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El arresto ocurrió el sábado pasado, cuando agentes de seguridad detectaron varios elementos sospechosos entre las pertenencias del pasajero. De acuerdo con la Fiscalía Federal, el hombre transportaba un artefacto explosivo casero, un encendedor tipo soplete, un cuchillo , bridas plásticas y otros objetos considerados de riesgo para la seguridad aeroportuaria.

El fiscal federal Eric Grant informó que el sospechoso, residente de Sacramento, llevaba además una bufanda que le cubría parte del rostro y guantes de látex . Durante la inspección también fueron encontrados cinco teléfonos celulares. Uno de ellos tenía programado un temporizador de 15 minutos , mientras que otro mostraba en su pantalla un mensaje proveniente de otro número telefónico que decía: " Estaremos esperando tu llamada ".

Las imágenes difundidas por las autoridades muestran un tubo de cartón de tamaño similar al de un rollo de papel higiénico equipado con una mecha verde. Posteriormente, especialistas en explosivos analizaron el dispositivo y determinaron que tanto el material contenido en su interior como la mecha "eran funcionales y energéticos".

Según explicó Grant, si el artefacto hubiese detonado junto a una ventana de un avión presurizado que volara por encima de los 10.000 pies de altura, podría haber provocado daños estructurales y una posible pérdida de presión en la cabina.

Tras su detención, el acusado compareció este miércoles ante un tribunal federal de Sacramento. La Justicia le imputó el delito de posesión ilegal de material explosivo en un aeropuerto.

aeropuerto de sacramento Dentro del equipaje de mano del hombre se encontró un mensaje críptico.

Por su parte, la defensora pública del hombre, Meghan McLoughlin, sostuvo en declaraciones a la agencia Associated Press que existen aspectos del caso que aún no se conocen públicamente y que la versión de su cliente se conocerá a medida que avance el proceso judicial.

Toma de rehenes en California

El episodio ocurrió pocos días antes de otro hecho de extrema tensión registrado también en California. Este miércoles, un hombre armado y con un chaleco con explosivos protagonizó una toma de rehenes en una sucursal bancaria de la ciudad de Bakersfield.

Según informó la policía local, el sospechoso permaneció más de doce horas dentro del edificio hasta que fue abatido durante un operativo en el que intervino el FBI. Las autoridades confirmaron que todos los rehenes fueron liberados sin sufrir heridas.

La crisis comenzó luego de que los servicios de emergencia recibieran una denuncia por amenaza de bomba en una sucursal del banco Chase, en pleno centro de Bakersfield.