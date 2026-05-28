Pánico en una estación de tren de Suiza: un hombre apuñaló a tres personas y fue detenido

Un hombre apuñaló e hirió a tres personas este jueves en una estación de tren en Suiza. Se trató de un episodio que las autoridades calificaron como un ataque terrorista .

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El agresor, un ciudadano de 31 años con doble nacionalidad suizo-turca , fue detenido por la policía poco después del hecho, ocurrido alrededor de las 8.30 de la mañana. Según información oficial, durante el ataque el hombre gritó “ Allah Akbar ” (“Dios es el más grande”).

El caso se registró en Winterthur , una ciudad de aproximadamente 123.000 habitantes ubicada en el noreste de Suiza , cerca de Zúrich , la principal ciudad del país.

El responsable de Seguridad del cantón de Zúrich , Mario Fehr , aseguró horas más tarde que el episodio debía ser considerado un ataque terrorista. “ Estoy calificando esto excepcionalmente de ataque terrorista ”, declaró el funcionario ante la prensa.

De acuerdo con la investigación preliminar, las autoridades creen que el atacante actuó solo . Cabe mencionar también que el agresor había llamado anteriormente la atención de las fuerzas de seguridad.

Embed | La Policía de Suiza catalogó como "acto terrorista" el ataque con cuchillo que dejó tres heridos en la estación de tren de Winterthur. El sospechoso, un ciudadano suizo de 31 años vinculado a círculos islamistas, al parecer gritó "Allahu akbar" antes de ser detenido. pic.twitter.com/RNai10ETPJ — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) May 28, 2026

En 2015 había sido investigado por distribuir propaganda vinculada al grupo extremista Estado Islámico. Además, en los días previos al ataque había sido trasladado a un centro psiquiátrico luego de realizar llamados al número de emergencias policiales y emitir comentarios confusos.

Sin embargo, el miércoles anterior al ataque abandonó el establecimiento después de que un médico determinara que no representaba un peligro. Las autoridades también indicaron que el hombre obtuvo la ciudadanía suiza en 2009 y pasó buena parte de los últimos dos años en Turquía.

Cómo están las víctimas del ataque

Las tres personas heridas son ciudadanos suizos de 28, 43 y 52 años. Todas fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica.

Dos de las víctimas fueron dadas de alta o estaban próximas a abandonar el hospital durante la tarde del jueves. En cambio, el hombre de mayor edad continuaba internado y debió ser sometido a una intervención quirúrgica por una lesión en el muslo.

La estación de tren donde un hombre hirió a tres personas con un arma blanca en Winterthur, cerca de Zúrich La estación de tren donde un hombre hirió a tres personas con un arma blanca en Winterthur, cerca de Zúrich. Arnd Wiegmann / AFP

Tras el episodio comenzaron a circular grabaciones tomadas por testigos en las inmediaciones de la estación ferroviaria. En las imágenes se observa al atacante corriendo alrededor del lugar con uno de sus brazos levantados y el puño cerrado.

También aparecen personas intentando alejarse de la zona, incluidos varios niños que aparentemente provenían de un colegio cercano. En uno de los videos puede verse además a un hombre herido revisando una lesión en su cuerpo, mientras distintos objetos personales permanecían tirados en el suelo.