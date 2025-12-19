19 de diciembre de 2025 - 13:14

Crece la tensión: Trump no descarta la posibilidad de una guerra con Venezuela

El mandatario hizo esas afirmaciones en una entrevista telefónica con NBC.

Por Redacción Mundo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no ha descartado la posibilidad de abrir un frente de guerra con Venezuela, tras el aumento de las hostilidades contra el país suramericano. "No lo descarto, no", dijo el presidente en una entrevista con NBC el jueves.

En esa conversación, Trump admitió que los recientes ataques letales del ejército contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, tildadas de "ejecuciones extrajudiciales" por organismos internacionales, podrían derivar en un conflicto a mayor escala: "No lo discuto", aseveró.

Sin embargo, al ser consultado sobre si su objetivo era un derribar al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, respondió: "Él sabe exactamente lo que quiero", respondió Trump. "Él lo sabe mejor que nadie".

Las declaraciones de Trump se hicieron públicas un día después de que el Ejército norteamericano anunciara la muerte de cinco presuntos “narcoterroristas” en dos nuevos ataques contra embarcaciones en aguas del Pacífico, lo que eleva a al menos 104 el número de fallecidos desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región.

