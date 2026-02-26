26 de febrero de 2026 - 21:15

Jimmy Kimmel apuntó contra Donald Trump tras su discurso: "Aspirante a rey chiflado"

El comediante criticó el reciente discurso del presidente de Estados Unidos y lo acusó de "proteger a pedófilos y no dar explicaciones"

Por Redacción Mundo

Los aranceles de Donald Trump.

La Corte Suprema le pone límites a Donald Trump

Por Editorial
disney da marcha atras con la suspension y el programa jimmy kimmel live! vuelve al aire

Disney da marcha atrás con la suspensión y el programa Jimmy Kimmel Live! vuelve al aire

Por Redacción Espectáculos

El pasado martes, Donald Trump brindó su tradicional discurso sobre el Estado de la Unión, donde hizo hincapié en los logros de su gestión y apuntó fuertemente contra los opositores demócratas. En su programa Kimmel hizo mención del discurso del Presidente y fue contundente con sus críticas.

Jimmy Kimmel
El pasado miércoles, el conductor abrió su programa Jimmy Kimmel Live! con una filosa opinión sobre el discurso de Trump: "Es un aspirante a rey chiflado que hace todo lo posible por censurar las opiniones que no quiere oír", señaló

Además, lanzó una fuerte acusación señalando que "manda a sus matones a arrestar, encarcelar y asesinar a ciudadanos estadounidenses". Además denunció que el Presidente "protege a los pedófilos y no da explicaciones".

El comediante también criticó medidas de la gestión, asegurando que el mandatario recortó la financiación de la investigación del cáncer y de los hospitales infantiles mientras "se embolsa literalmente miles de millones de dólares para él y su familia".

Donald Trump
En un momento de su monólogo, el presentador comparó a Donald Trump con el expresidente Joe Biden y acusó al republicano de "divagar incoherencias":

"La demencia de Trump me hace extrañar mucho la demencia de Joe Biden. Era una demencia mucho más amigable". "Cuando divagas casi incoherentemente durante dos horas, ¿eso técnicamente sigue siendo un discurso o en algún momento se convierte en una crisis nerviosa?", ironizó

Por otro lado, Kimmel expresó que todo el discurso de Trump podía resumirse en "todos los extranjeros son asesinos" y opinó que “presumió de haber dejado a dos millones de personas sin cupones de alimentos".

