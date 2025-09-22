Disney da marcha atrás con la suspensión y el programa Jimmy Kimmel Live! vuelve al aire

El programa de entrevistas nocturno Jimmy Kimmel Live! regresará al aire este martes, según lo anunció The Walt Disney Company , propietaria de la cadena ABC. La noticia llega tras la abrupta suspensión indefinida del show la semana pasada.

La compañía comunicó que la decisión inicial de suspender la producción se tomó para evitar "agrav[ar] aún más una situación tensa en un momento emotivo para nuestro país". Disney explicó que, si bien Kimmel es un exitoso presentador y comediante, algunos de sus comentarios fueron considerados "inoportunos y, por lo tanto, insensibles". La producción se reanuda después de que la dirección mantuviera "conversaciones profundas" y "reflexivas" con el presentador durante los últimos días.

La suspensión se produjo después de que Kimmel emitiera un monólogo el 15 de septiembre, donde sugirió que los seguidores de Trump —a quienes se refirió como "una pandilla"— estaban tratando de obtener réditos políticos del asesinato del activista conservador Charlie Kirk . El presentador también se burló de la reacción del presidente Donald Trump ante la muerte de Kirk, comparando su dolor con la forma en que "un niño de 4 años llora la muerte de un pez dorado".

Estos comentarios provocaron una fuerte reacción de sectores conservadores. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) —nombrado por Trump—, calificó las declaraciones de Kimmel como "la conducta más enfermiza posible". Carr, durante un pódcast, advirtió públicamente a Disney y ABC que debían tomar medidas "por las buenas o por las malas" contra Kimmel, o la FCC podría tener "más trabajo que hacer".

A las pocas horas de la advertencia de Carr, ABC anunció la suspensión indefinida de Jimmy Kimmel Live!. El presidente Donald Trump celebró la noticia, calificándola como "una gran noticia para Estados Unidos" y posteriormente criticó a Kimmel, afirmando que no tenía talento y que debió haber sido despedido antes por su baja audiencia.

Defensa de la libertad de expresión

La suspensión desató un inmediato debate nacional sobre la interferencia gubernamental y la libertad de expresión. Políticos demócratas y figuras públicas rechazaron la medida, señalando que iba en contra de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

El gobernador de California, Gavin Newsom, definió la acción como "un comportamiento corrupto, despreciable y cobarde" y lo catalogó como un "esfuerzo coordinado para controlar a los medios". Por su parte, el expresidente Barack Obama criticó que la administración actual había llevado la "cultura de la cancelación" a un "nuevo y peligroso nivel" al amenazar con acciones regulatorias a los medios que no silenciaran a los comentaristas que no les gustaban.

Más de 400 celebridades, incluyendo a Meryl Streep, Jennifer Aniston, Robert DeNiro y Tom Hanks, firmaron una carta abierta en apoyo a Kimmel. La misiva, impulsada por la ACLU, condenó la suspensión como "un momento oscuro para la libertad de expresión en nuestro país". También se organizaron protestas en apoyo a Kimmel fuera de las oficinas de Disney en Nueva York y California.

Nomia Iqbal, corresponsal de BBC News para Norteamérica, comentó que "la presión parece haber funcionado". PEN America, un grupo defensor de la libertad de expresión, calificó el regreso de Kimmel como una "reivindicación para la libertad de expresión" y señaló que la decisión de ABC "remedia su suspensión injustificable".

A pesar del anuncio de Disney, existe incertidumbre sobre la recepción que tendrá el programa, ya que portavoces de grupos afiliados de ABC como Nexstar y Sinclair no han confirmado si retomarán la transmisión. Además, la corresponsal Iqbal agrega que la "verdadera prueba será ver si Jimmy Kimmel cambia su rutina de alguna manera". Kimmel, que aún no ha comentado públicamente sobre la controversia, presumiblemente lo hará en su programa del martes.