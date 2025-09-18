18 de septiembre de 2025 - 00:35

Impactante robo en Disney World: un ladrón disfrazado de buzo se lleva más de 10.000 dólares

Un hombre vestido con un traje de buceo irrumpió en un restaurante de Disney Springs y robó entre 10.000 y 20.000 dólares sin ser identificado ni dejar pruebas.

El hombre que robó más de 10.000 dólares de un restaurante de Disney World sigue en búsqueda y captura.



En la madrugada del 15 de septiembre, un hombre, sin ser identificado ni dejar pistas, robó entre 10.000 y 20.000 dólares en un restaurante de Disney Springs mientras vestía un traje de buceo. Las autoridades del Condado de Orange siguen trabajando en la investigación, aunque hasta ahora no cuentan con indicios concretos.

Un individuo desconocido utilizó un traje de neopreno para nadar hasta el Paddlefish, un bar con forma de barco de vapor ubicado en un lago dentro de Disney Springs. Allí, ingresó fuera del horario comercial, sometió rápidamente a los empleados y les exigió el dinero en efectivo. Para evitar ser detectado, bloqueó las cámaras de seguridad con spray y les pidió a las víctimas que cerraran los ojos. A pesar de haber tenido que quitarse el traje para cometer el robo, nadie logró reconocerlo. La policía del Condado de Orange continúa investigando el caso sin pistas sólidas hasta el momento.

Un golpe singular en Disney Springs: detalles del robo

Según explicó el sheriff local, “un hombre desconocido entró en el local fuera del horario comercial, se llevó algo de dinero en efectivo y se marchó”. El ladrón, un hombre delgado de aproximadamente 1,78 metros de altura, vestía ropa ajustada y un gorro azul, y actuó con rapidez y sin violencia física hacia los trabajadores. Además, ató a las víctimas para evitar que alertaran a las autoridades durante el robo.

El Paddlefish, conocido por su diseño que simula un barco de vapor, es un lugar peculiar para un robo, y el uso del traje de buceo añade un nivel de creatividad poco común en delitos de esta naturaleza. Las autoridades continúan buscando al responsable para esclarecer los hechos y recuperar el dinero robado.

