Estados Unidos: tres policías murieron y dos resultaron heridos en un tiroteo

En el estado de Pensilvania, Estados Unidos, tres agentes murieron y otros dos resultaron heridos en un tiroteo. Todo ocurrió este miércoles por la tarde en el condado de York.

Según informaron medios locales, el violento hecho se registró poco después de las 14 (hora local) en el municipio de North Codorus. Cuatro de los efectivos pertenecían al Departamento de Policía Regional del Condado de York del Norte, mientras que el quinto era un ayudante del alguacil del condado de York.

Embed Tres agentes y un sospechoso mueren en tiroteo en Pensilvania#Pensilvania #Tiroteo #Policía #NoticiasEEUU #BreakingNews #Seguridad #Noticias247 pic.twitter.com/62PdqxbUWL — NoticiasUnivision247 (@Univision247) September 18, 2025 De acuerdo a lo declarado por las autoridades, tres de los policías fallecieron a causa de sus heridas y dos sobrevivieron. Todo ocurrió cuando se llevaba a cabo una orden de detención en la zona. Allí, un sospechoso sacó un arma y les disparó.

Ahora la Policía Estatal de Pensilvania se encuentra investigando el tiroteo. A través de las redes sociales, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, señaló que fue informado sobre la situación que involucra a las fuerzas del orden en el condado de York. En ese marco, pidió a los residentes de la zona que sigan las instrucciones de la Policía estatal y los agentes locales.