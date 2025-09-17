17 de septiembre de 2025 - 23:59

Estados Unidos: tres policías murieron y dos resultaron heridos en un tiroteo

Ocurrió en Pensilvania. El agresor también murió, según informó el comisionado local.

Tiroteo en Pensilvania dejó tres policías muertos y dos en estado crítico.

Foto:

USA Today Network
Por Redacción

En el estado de Pensilvania, Estados Unidos, tres agentes murieron y otros dos resultaron heridos en un tiroteo. Todo ocurrió este miércoles por la tarde en el condado de York.

Según informaron medios locales, el violento hecho se registró poco después de las 14 (hora local) en el municipio de North Codorus. Cuatro de los efectivos pertenecían al Departamento de Policía Regional del Condado de York del Norte, mientras que el quinto era un ayudante del alguacil del condado de York.

Ahora la Policía Estatal de Pensilvania se encuentra investigando el tiroteo. A través de las redes sociales, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, señaló que fue informado sobre la situación que involucra a las fuerzas del orden en el condado de York. En ese marco, pidió a los residentes de la zona que sigan las instrucciones de la Policía estatal y los agentes locales.

Por su parte, el vicegobernador de Pensilvania, Austin Davis, pidió a la ciudadanía que rece “por los agentes y todas las personas involucradas en el tiroteo en el condado de York”.

