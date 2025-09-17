La minera canadiense Barrick Gold confirmó que su proyecto Fourmile , en el estado de Nevada, representa uno de los mayores descubrimientos de oro de este siglo. La compañía presentó una Evaluación Económica Preliminar 2025 que, junto con los recursos reportados en 2024, resalta la combinación de alta ley , escala y potencial de exploración.

Según el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow , el yacimiento podría duplicar sus recursos hacia fin de año gracias a nuevas perforaciones.

Con leyes estimadas de 15 a 16 gramos por tonelada y un potencial de hasta 34 millones de toneladas, Fourmile se ubicaría entre los proyectos más rentables y de mayor ley descubiertos en décadas.

En el Foro Minero de las Américas, Bristow afirmó que Fourmile podría posicionarse entre los diez principales productores mundiales de oro , con flujos de caja líderes en la industria.

Destacó que “muy pocos proyectos combinan ley, escala y rentabilidad”, lo que lo convierte en un activo de primer nivel para la compañía.

El hallazgo de un yacimiento de oro en Nevada se perfila como uno de los mayores descubrimientos del siglo (1)

Plan de desarrollo y expansión

Barrick proyecta ampliar su flota de perforación de 16 a más de 20 plataformas. Para 2026 planea completar 120 km adicionales de perforación superficial y, hacia 2028, alcanzar los 370 km en superficie y 80 km subterráneos.

El objetivo es aumentar la precisión de los recursos y confirmar nuevas extensiones de alta ley.

120 km de perforación superficial hasta 2026.

370 km de superficie y 80 km subterráneos hacia 2028.

Más de 34 km de desarrollo en marcha para 2029.

En paralelo, la minera avanza con los permisos para la construcción de la rampa de exploración en Bullion Hill, prevista para 2026.

Esta obra conectará Fourmile con el proyecto Goldrush, lo que permitirá perforaciones subterráneas más profundas a partir de 2027 y el inicio de pruebas de explotación hacia 2029.

Impacto para la minería del oro

Una vez en producción, Fourmile aportará volúmenes significativos de bajo costo al perfil de Nevada Gold Mines, compensando reservas de menor ley en Carlin-Cortez.

Para Barrick, este descubrimiento refuerza su estrategia de consolidar activos de larga vida útil y confirma su liderazgo en el desarrollo de proyectos de yacimientos de oro y cobre.

“Fourmile compite por ser el mayor descubrimiento aurífero de este siglo”, concluyó Bristow. “Es un proyecto multigeneracional que redefine la curva de costos de la industria y fortalece la posición global de Barrick”.