Cuánto cuesta un gramo de oro en Argentina hoy, martes 16 de septiembre de 2025

Oro. La cotización del metal precioso alcanzó valores históricos, mientras que las otras purezas también muestran aumentos.

Los Andes | Redacción Economía
El precio del oro en Argentina sigue en niveles récord este martes 16 de septiembre de 2025, impulsado por la racha alcista internacional. Según el sitio especializado Exchange-Rates.org, el valor del gramo de oro de 24 quilates se ubica en $173.939, el más alto de todas las categorías.

Valores por pureza del oro en Argentina

La cotización del metal precioso varía de acuerdo con los quilates, es decir, con la proporción de oro puro que contiene cada pieza:

  • 24K: $173.939 por gramo.

  • 22K: $159.444 por gramo.

  • 18K: $130.454 por gramo.

  • 14K: $101.464 por gramo.

  • 10K: $72.475 por gramo.

Estos montos se actualizan en tiempo real y sirven de referencia tanto para el mercado minorista como para quienes buscan resguardar ahorros en activos físicos.

Oro en máximos históricos

La evolución del oro está marcada por un rally que acumula un alza de casi 40% en lo que va de 2025, según Bloomberg.

El 11 de septiembre, la onza superó los USD 3.674,27, su valor más alto ajustado por inflación en la historia. Solo en septiembre el oro subió alrededor del 5%, consolidándose como un activo de refugio frente a la caída del dólar y la incertidumbre económica global.

Analistas como Robert Mullin, de Marathon Resource Advisors, destacan que el oro “mantiene su papel de cobertura frente a la inflación y la debilidad de las monedas”.

Por su parte, Carmen Reinhart, ex economista jefe del Banco Mundial, subraya que el metal “siempre ha jugado un rol importante en momentos de incertidumbre internacional”.

Factores que impulsan el precio

El encarecimiento del oro está vinculado a:

  • La política fiscal expansiva en Estados Unidos.

  • La caída del dólar frente a otras monedas.

  • El aumento de las reservas de bancos centrales en metal físico.

  • La búsqueda de los inversores por activos refugio frente a la inflación.

La combinación de estos elementos ubica al oro como un protagonista central de la economía global en 2025, con impacto directo en los precios de referencia en Argentina.

