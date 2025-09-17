La viuda del dirigente opositor ruso Alexéi Navalny denunció que su esposo murió envenenado

La viuda de Alexéi Navalny afirmó este miércoles que según análisis de muestras biológicas realizadas en laboratorios occidentales, e l líder opositor ruso fue asesinado por envenenamiento mientras estaba encarcelado en una prisión del Ártico en febrero de 2024.

Navalny, uno de los críticos más férreos del presidente ruso Vladimir Putin , murió mientras cumplía una condena de 19 años por una serie de cargos considerados ampliamente como represalia por su activismo.

Navalny se encontraba en una prisión rusa en el Círculo Polar Ártico. Según informaron las autoridades, el político se sintió mal tras realizar una caminata y murió, aunque se compartieron pocos detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Su esposa Yulia Navalnaya dijo que sus aliados “lograron obtener y transferir de forma segura muestras biológicas de Alexéi al extranjero”.

“Los laboratorios de dos países llegaron a la conclusión de que Alexéi fue asesinado. Específicamente: envenenado”, declaró en un video publicado en redes sociales, según DW y France 24.

Navalnaya no reveló más detalles sobre qué muestras se obtuvieron ni los resultados del análisis, pero pidió a los laboratorios que publiquen sus conclusiones de manera independiente y que especifiquen qué veneno creen que fue utilizado.

Por su parte, en una conferencia de prensa el miércoles, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, señaló que no estaba al tanto de la declaración de Navalnaya y que no podía comentar, según CBS News.

Navalnaya ha acusado en múltiples ocasiones a Putin de estar detrás de la muerte de Navalny, una afirmación que las autoridades rusas han rechazado con firmeza.

En agosto de 2024, la viuda declaró que los investigadores rusos le comunicaron que la causa de muerte fue una arritmia —un ritmo cardíaco irregular— atribuida a la presencia simultánea de “una docena de enfermedades distintas”.