El hombre había adquirido una remera y unas horquillas con personajes de Disney. La sanción cuadruplica el valor del pedido.

Compró una remera falsa en Temu y lo multaron con $1 millón.

Un residente de Roma, Italia, fue multado con 618 euros (equivalente a 1 millón de pesos argentinos) tras comprar en la plataforma Temu una remera y unas horquillas de pelo de Disney que resultaron ser falsificadas. El pedido fue de 42,13 euros y la sanción cuadriplicó el valor.

Los detalles del caso La mercancía fue incautada en la aduana de Roma durante un control de rutina, donde inspectores identificaron las piezas con personajes de Monsters, Inc. e Intensa-Mente como falsificaciones. La propia Disney confirmó la irregularidad, tras lo cual los artículos fueron confiscados y se aplicó la multa.

Disney La legislación italiana vigente desde 2005 establece que el comprador final es considerado el importador y, por lo tanto, responsable de violaciones de la propiedad intelectual. La norma contempla multas de entre 300 y 7.000 euros para quienes introduzcan productos falsificados en el país.

La asociación de consumidores Codacons, que representa al sancionado, calificó la normativa de “desproporcionada”, señalando que un usuario común no cuenta con herramientas para verificar la autenticidad de productos adquiridos en mercados digitales internacionales.

Desde Temu, la empresa aseguró que retiró los artículos en cuestión de su catálogo y que está tomando medidas para reforzar sus mecanismos de control y bloquear la venta de falsificaciones por parte de vendedores externos.

Temu El comercio de productos falsificados mueve miles de millones de dólares al año y tiene en las plataformas de e-commerce un canal clave para su distribución global.