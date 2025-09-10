Su hermana le regaló una liposucción por su cumpleaños y murió durante la operación.

Lo que debía ser un regalo de cumpleaños terminó en tragedia. Marilha Menezes Antunes , una joven brasileña de 28 años , murió este lunes durante una liposucción con injerto de glúteos en una clínica privada de Río de Janeiro , Brasil . Según su familia, la institución no contaba con los equipos adecuados para atender emergencias y demoró en pedir ayuda.

Marilha, quien había cumplido 28 años el 1 de septiembre , eligió la cirugía como obsequio de su hermana. El procedimiento, que costó alrededor de R$5.000 (unos 900 dólares) , fue realizado en la clínica Amacor .

De acuerdo con la versión oficial del médico responsable, la joven sufrió una broncoaspiración seguida de un paro cardiorrespiratorio . Llamaron a los servicios de emergencia para trasladarla a un hospital, pero la ambulancia llegó tarde y la paciente no sobrevivió.

La hermana de la víctima, Carolina Menezes , relató al portal G1 que la clínica no tenía los medios adecuados para casos críticos y que el pedido de auxilio se hizo demasiado tarde:

“ Tardaron en pedir ayuda , y eso fue clave. Pregunté si alguien se sentía mal, pero nadie respondió. Subí al quirófano y vi al médico intentando reanimar a mi hermana. Me dijo que necesitaba oxígeno. Intentaron reanimarla durante 90 minutos”, recordó. Entre lágrimas, agregó: “Mi hermana era la vida. La llevé para cumplir un sueño y murió ”.

El caso quedó registrado en la 35ª DP (Campo Grande) y fue derivado a la Defensa del Consumidor (Decon), que abrió una investigación.

El Instituto Médico Forense de Campo Grande (IML) informó en su reporte preliminar que la muerte de Marilha se debió a “fuerza contundente” y hemorragia interna.

La joven, que había llegado a la clínica sana y con todos los estudios previos realizados, tenía un hijo de 6 años.

El comunicado de la clínica

En un comunicado, la clínica Amacor lamentó el fallecimiento y explicó que funciona como una “One Day Clinic”, es decir, alquila sus instalaciones para que equipos médicos externos realicen procedimientos.

La institución aseguró que el quirófano está equipado con desfibrilador bifásico y carro de paro completo, y que las maniobras de reanimación comenzaron “de inmediato, siguiendo protocolos internacionales”. También se comprometió a colaborar con la investigación oficial.

“La AMACOR lamenta profundamente el fallecimiento de una paciente tras complicaciones en una cirugía estética ambulatoria realizada por un equipo médico externo en nuestra clínica”, expresaron.

El martes, el lugar fue inspeccionado por el Consejo Médico Regional de Río, agentes de Decon y Vigilancia de la Salud.