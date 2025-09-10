Elon Musk perdió el título de persona más rica del mundo: quién es Larry Ellison, el nuevo número uno.

El empresario tecnológico Elon Musk dejó de ser la persona más rica del mundo. El título ahora lo ostenta Larry Ellison , cofundador de Oracle , cuya fortuna se disparó en cuestión de horas tras un récord histórico en el precio de las acciones de su empresa .

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg , el patrimonio de Ellison aumentó en 101.000 millones de dólares , alcanzando los 393.000 millones y superando los 385.000 millones de Musk, CEO de Tesla y SpaceX.

El salto en el ranking ocurrió luego de que Oracle reportara ganancias trimestrales que superaron todas las expectativas . Sus acciones subieron un 34% , impulsadas por la creciente demanda de centros de datos para empresas de inteligencia artificial .

La CEO de la compañía, Safra Catz , confirmó que se cerraron cuatro contratos multimillonarios en el trimestre, incluido uno con OpenAI , que recibirá 4,5 gigavatios de electricidad para alimentar sus sistemas.

El beneficio directo para Ellison, como principal accionista individual de Oracle , fue inmediato: la valorización de la compañía subió unos 700.000 millones de dólares , el mayor salto de riqueza en un solo día registrado en el índice de Bloomberg.

En los últimos meses, Oracle se consolidó como un jugador clave en la industria de la IA, junto a gigantes como Nvidia y Microsoft, cuyas acciones también marcaron récords.

Musk había alcanzado por primera vez el título en 2021. Aunque lo perdió en breves periodos frente a Bernard Arnault (LVMH) y Jeff Bezos (Amazon). Sin embargo siempre se mantuvo en lo más alto gracias al crecimiento de Tesla y a un millonario paquete de compensación.

Elon Musk Elon Musk ya no es la persona más rica del mundo.

Quién es Larry Ellison

A los 81 años, Ellison es uno de los pioneros de Silicon Valley. Fundó Oracle en 1977, tras abandonar la universidad, y transformó la compañía en uno de los pilares del software empresarial.

Conocido por su estilo de vida extravagante, es dueño del 98% de la isla hawaiana de Lana’i, es el impulsor del torneo de tenis Indian Wells en California y mantiene fuertes lazos con figuras políticas como Donald Trump. En el pasado sonó como posible comprador de TikTok, aunque el plan nunca se concretó.