La Casa Blanca desmintió la strumpupuesta carta de Donald Trump dirigida a Jeffrey Epstein en 2003

La residencia oficial del presidente de Estados Unidos aseguró que Trump “no dibujó ni firmó” la imagen de un cuerpo femenino. La carta formaba parte de un supuesto “libro de cumpleaños”.

Donald Trump en el techo de Casa Blanca

Donald Trump en el techo de Casa Blanca

La Casa Blanca salió a desmentir la autenticidad de una carta que circuló en las últimas horas y que vinculaba directamente al presidente Donald Trump con Jeffrey Epstein, el magnate condenado por explotación sexual que murió en prisión en 2019 -que luego fue declarado como suicidio-.

El escrito, que contenía un dibujo de un cuerpo femenino y la firma de Trump, fue difundido por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes como parte de un paquete de archivos relacionados con el caso. La secretaria de prensa Karoline Leavitt negó de inmediato la veracidad del material.

“Está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó”, aseguró en redes sociales.

De qué se trataba la carta

La carta, supuestamente de Trump, formaba parte de un supuesto “libro de cumpleaños” que Epstein recibió en 2003, que también contenía una agenda con los nombres de celebridades, políticos y miembros de la realeza de todo el mundo.

“Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en redes sociales.

Exigen explicaciones al presidente

La publicación del documento se produce en un momento en que Trump enfrenta la presión no solo de los demócratas, sino también de sus propios partidarios, quienes exigen mayor transparencia en el caso Epstein.

El documento fue publicado por el comité liderado por los republicanos apenas horas después de que los herederos de Epstein entregaran los documentos. “El equipo legal del presidente Trump continuará litigando agresivamente”, declaró Leavitt.

Se refería a un artículo publicado por The Wall Street Journal (WSJ) que dio a conocer por primera vez la supuesta entrada de Trump en el llamado “libro de cumpleaños”.

Trump afirma que es “falso”

En julio, el WSJ informó que entre las cartas manuscritas que Epstein recibió por su 50º cumpleaños en 2003 había una con la firma de Trump. El presidente calificó el informe de noticia falsa, reiterando su negación de cualquier vínculo con Epstein, y ha presentado demandas contra el magnate de los medios Rupert Murdoch, News Corp, Dow Jones y dos periodistas del WSJ.

Darrell West, investigador principal de la Brookings Institution, declaró a Xinhua: “Los partidarios de Trump desconfían mucho del establishment y probablemente querrán más información de la que se ha publicado hasta ahora. Quieren seguir el rastro del dinero y ver cómo se manejó y qué papel desempeñaron diversas personas en facilitar la mala conducta”.

“Esta situación sigue recibiendo mucha atención mediática y probablemente no desaparecerá hasta que se respondan todas las preguntas”, declaró West.

Clay Ramsay, investigador principal del Centro de Estudios Internacionales y de Seguridad de la Universidad de Maryland, declaró a Xinhua que el caso Epstein impactará la agenda de Trump. “El escándalo de Epstein llega a personas que no siguen la política en absoluto. Tiene un atractivo duradero… Sus víctimas apenas han contactado y se han unido. Hay al menos 20 víctimas que ahora están en público”, añadió Ramsay.

