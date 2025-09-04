El domingo es el día de la independencia de Brasil y su colectividad realiza la Fiesta de la Confraternización

El próximo 7 de septiembre, el Parque El Luis Menotti Pescarmona, ubicado en Godoy Cruz, recibirá a la comunidad brasileña y al público en general para celebrar una nueva edición de la Fiesta de Confraternización que servirá para conmemorar la Independencia de Brasil.

Este evento anual combina música, gastronomía y actividades culturales, creando un espacio de encuentro, alegría y unión.

La programación incluye una variada oferta musical: DJs, Capybaras, Country, Janela do Sul, Verde Rosa & Taller de Samba, Axé Maracatu, David, Batida de Coco junto a Anahí, y culmina con la presentación de Pulo do Gato, mostrando la riqueza y diversidad de la música brasileña.

Entre las actividades destacadas, se realizará un Taller de Samba, donde el ganador, elegido por el público presente, recibirá como premio un curso de Portugués en Mundolíngua.

La gastronomía será otra protagonista del encuentro, con comidas, bebidas y dulces típicos de Brasil . Además, este año contaremos con la participación de artesanos, quienes exhibirán y venderán sus creaciones. Todo esto en un marco de actividades pensadas para grandes y chicos, promoviendo la cultura brasileña y la participación comunitaria.

La fiesta mantiene su espíritu solidario: la entrada es libre y gratuita, y se invita a los asistentes a colaborar con un kilo de alimento no perecedero, que será destinado a comedores comunitarios de Godoy Cruz.

De esta manera, la celebración no solo recuerda la independencia de Brasil, sino que también refuerza los lazos de amistad, cultura y solidaridad entre comunidades.

¿Qué es el Grito de Ipiranga?

El Grito de Ipiranga fue la proclama de independencia de Brasil del Imperio de Portugal, realizada el 7 de septiembre de 1822 por el entonces príncipe Pedro I.

Al recibir una carta de su padre, el rey de Portugal, ordenándole regresar a Lisboa, Pedro I pronunció las célebres palabras "¡Independencia o muerte!" en las orillas del río Ipiranga en Sao Paulo.

Este acto marcó el inicio formal del proceso de independencia de Brasil, que culminó con la coronación de Pedro I como su primer emperador.

Ipiranga es un vocablo guaraní que significa rio rojo.

Pormenores

Lugar: Parque El Luis Menotti Pescarmona – Godoy Cruz

Fecha: Domingo 7 de septiembre

Horario: de 10 a 21

Entrada libre y gratuita – con colaboración solidaria de alimentos no perecederos