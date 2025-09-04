4 de septiembre de 2025 - 13:11

Tragedia en un partido de futsal: atajó un penal y murió mientras festejaba

Ocurrió el martes en la localidad brasileña Augusto Correa. La víctima tenía 31 años y aún se desconoce la causa del fallecimiento.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un torneo amateur de futsal en Brasil terminó en tragedia cuando el arquero Antonio Édson dos Santos Sousa, conocido como “Pixé”, murió súbitamente después de atajar un penal y festejar su intervención con los pulgares hacia el cielo. Tenía 31 años.

El hecho ocurrió en Augusto Correa, localidad del noreste del estado de Pará, durante una definición por penales de los Juegos de la Semana de la Patria 2025. Las cámaras de transmisión del certamen captaron el momento en que Pixé se arrojó a su derecha, contuvo el disparo y, segundos después, se desplomó en brazos de un compañero de equipo.

De inmediato, jugadores y público ingresaron a la cancha para pedir auxilio. El arquero recibió maniobras de reanimación dentro del gimnasio Zezinho de Freitas y fue trasladado de urgencia al hospital São Migue.

Sin embargo, los médicos confirmaron poco después su fallecimiento. Las causas exactas aún no fueron establecidas: se especula con un ACV o un paro cardiorrespiratorio, pero la autopsia determinará con precisión qué ocurrió.

El comunicado de la federación de futsal de Brasil

La Federación Paraense de Fútbol Sala (FEFUSPA) lamentó la pérdida a través de un comunicado oficial en redes sociales y anunció la suspensión del resto de la jornada deportiva.

"Con inmensa tristeza nos enteramos del fallecimiento de Antônio Edson dos Santos Sousa, un atleta que marcó su carrera con dedicación, talento y espíritu de equipo. Su presencia siempre será recordada dentro y fuera de la cancha, no solo como un jugador ejemplar, sino también como una persona especial que cautivó a todos. En este momento de dolor, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad deportiva. Que encuentren consuelo en el grato recuerdo y en la certeza de que Antônio Edson deja un legado de inspiración y pasión por el futsal", publicaron.

