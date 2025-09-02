2 de septiembre de 2025 - 18:08

Jorge Sampaoli podría volver al ruedo en un grande de América

El entrenador Jorge Sampaoli mantiene conversaciones con un equipo de Brasil, que busca abrochar su llegada al cargo.

Los Andes
Después de la caída negociación con el Santos F.C, el entrenador argentino Jorge Sampaoli tiene conversaciones avanzadas con la dirigencia del Atlético Mineiro y podría convertirse en el nuevo director técnico del plantel profesional de cara a los próximos desafíos del elenco de Brasil.

Atletico Mineiro quiere cerrar a Jorge Sampaoli:

Jorge Sampaoli ya dirigi&oacute; al Atl&eacute;tico Mineiro, donde podr&iacute;a regresar

Jorge Sampaoli ya dirigió al Atlético Mineiro, donde podría regresar

El Mineiro se encuentra en una compleja situación, porque tiene que encontrar un reemplazo para el puesto que dejó Alex “Cuca” Stival, quien fue despedido debido al mal desempeño del equipo.

Por este motivo en particular, todo parece indicar que la dirigencia y Sampaoli llegarán a un acuerdo formal para concretar su arribo al club, donde iniciaría su segunda etapa como entrenador. Se trata de una situación que traería tranquilidad a los hinchas, quienes desean observar un cambio importante en los resultados de los partidos.

Por otra parte, el entrenador se encuentra sin rodaje, porque desde el 30 de enero de este mismo año se encuentra sin club. Sin embargo, la dirigencia del Minieiro no duda de sus capacidades y esperará concretar su llegada, la cual podría cambiar el turbulento panorama del equipo.

La última experiencia de Sampaoli como DT:

image

En el Stade Rennais, el último equipo que dirigió, Jorge Sampaoli estuvo al mando durante un breve y desafiante período en el que alcanzó a dirigir 10 encuentros oficiales. En ese lapso, consiguió 3 victorias y sufrió 7 derrotas, en medio de una etapa de transición y cambios profundos dentro del club.

A pesar de los resultados adversos, Sampaoli apostó por un estilo ofensivo y por la promoción de jóvenes talentos, intentando imponer su sello en un contexto complejo y con poco margen de maniobra.

Si bien su ciclo en el fútbol francés fue corto producto de los magros resultados obtenidos, el argentino dejó una base interesante de juveniles que podrían ser aprovechados a futuro.

