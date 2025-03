Las fuertes confesiones de Jorge Sampaoli sobre su paso como DT de la Selección Argentina

Según explicó el entrenador, el seguimiento del público en general sobre su carrera lo afectó, y lo obligó a cuidar de otra forma su salud mental. “Es complejo, estás siendo observado todo el tiempo. De hecho, cuando las cosas van bien, cuido mucho más mi salud mental que cuando las cosas van mal. Obviamente he vivido muchas cosas buenas en el fútbol, pero otras no tan buenas. En las derrotas soy mucho más reflexivo. Sé que muchas veces no lo controlo todo, no tengo la capacidad de ser responsable ni de ganar ni de perder. Hay muchos factores sobre los que el entrenador no tiene control”.