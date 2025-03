El mejor futbolista de la historia según Edinson Cavani: "Es único"

image.png

Sin embargo, siempre supo que la sombra de Maradona estaba presente en cada rincón de la ciudad.

Cavani y el peso de la historia en Napoli

El impacto de Diego en el Napoli es innegable, y Cavani lo vivió de cerca. "Es difícil vivir en Nápoles en constante comparación con Maradona, pero también es estimulante", confesó el delantero.

"Maradona es el mejor de todos y, desde siempre, es único", afirmó en 2018 en diálogo con AUF TV.

La devoción que los napolitanos tienen por el '10' es absoluta, y cada jugador que viste la camiseta celeste sabe que será medido con la vara de Diego.



Incluso, Cavani admitió que cada vez que entraba a la cancha sentía la presencia de Maradona: "Cuando pongo el pie en el campo, siempre me acuerdo de él. Me da fuerza, siento que me empuja hacia delante".

Palabras que reflejan el peso de un ídolo que, aunque no esté físicamente, sigue marcando a generaciones de futbolistas.

¿Se viene la despedida de Cavani en la selección uruguaya?

Mientras sigue su camino en el fútbol argentino, en Uruguay ya se empieza a hablar de una despedida para Cavani con la Celeste.

Según medios uruguayos, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está evaluando organizar un partido homenaje en el Estadio Centenario, enfrentando a Uruguay contra Boca.