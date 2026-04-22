Denuncian a cuatro exfutbolistas argentinos por deudas millonarias en un casino de Las Vegas

El casino Resorts World reclama el pago de "markers" sin fondos emitidos en 2025, con deudas de más de un millón de dólares.

Sergio "La Bruja" Berti en su paso por River. Hoy el exjugador afronta -junto a Norberto Ortega Sánchez, Sergio Zárate y José “Turu” Flores- una deuda millonario en los Estados Unidos.

Cuatro exfutbolistas argentinos enfrentan demandas civiles en Estados Unidos por deudas de juego. El casino Resorts World de Las Vegas presentó acciones individuales para recuperar 2,6 millones de dólares. El conflicto surge por el uso de instrumentos de crédito denominados "markers" que fueron devueltos por falta de fondos bancarios.

Esta embestida legal es una profundización de la estrategia que llevó a la detención del periodista Quique Felman en febrero de este año. Felman permaneció 13 días en un centro de detención de Miami tras aterrizar en el aeropuerto, recuperando su libertad solo después de abonar una deuda de 300.000 dólares. Los futbolistas ahora tienen 21 días para responder formalmente a las notificaciones y evitar sentencias por rebeldía.

periodista deportivo Quique Felman El periodista deportivo Quique Felman habló tras ser liberado en Estados Unidos, luego de ser acusado por presunto lavado de activos.

Quiénes son los involucrados, el origen de la maniobra y el rol de los intermediarios El punto de contacto en todos los casos es el intermediario Maximiliano Palermo, quien invitaba a deportistas y comunicadores con gastos pagos y bonos promocionales. Según el relato de Felman, Palermo entregaba las fichas y se comprometía a saldar las deudas si los jugadores perdían, pero luego desapareció. Por su parte, Palermo niega estas acusaciones y sostiene que el casino buscaba promocionarse llenando la sala con figuras públicas.

Los jugadores denunciados se tratan de Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti, Sergio Zárate y José “Turu” Flores. La demanda contra Sergio Zárate es la más cuantiosa, exigiendo el pago de un millón de dólares por cuatro instrumentos emitidos en marzo de 2025. A Norberto Ortega Sánchez se le reclaman 625.000 dólares, mientras que Berti y el "Turu" Flores enfrentan pedidos por 500.000 dólares cada uno. Los litigios están radicados en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Nevada.