22 de abril de 2026 - 13:55

Denuncian a cuatro exfutbolistas argentinos por deudas millonarias en un casino de Las Vegas

El casino Resorts World reclama el pago de "markers" sin fondos emitidos en 2025, con deudas de más de un millón de dólares.

Sergio La Bruja Berti en su paso por River. Hoy el exjugador afronta -junto a&nbsp;Norberto Ortega Sánchez, Sergio Zárate y José “Turu” Flores- una deuda millonario en los Estados Unidos.

Sergio "La Bruja" Berti en su paso por River. Hoy el exjugador afronta -junto a Norberto Ortega Sánchez, Sergio Zárate y José “Turu” Flores- una deuda millonario en los Estados Unidos.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Cuatro exfutbolistas argentinos enfrentan demandas civiles en Estados Unidos por deudas de juego. El casino Resorts World de Las Vegas presentó acciones individuales para recuperar 2,6 millones de dólares. El conflicto surge por el uso de instrumentos de crédito denominados "markers" que fueron devueltos por falta de fondos bancarios.

Leé además

Liberaron al periodista Quique Felman en Miami tras pagar una exorbitante fianza.

Liberaron al periodista Quique Felman en Miami tras pagar una exorbitante fianza

Por Redacción Deportes
El periodista deportivo Quique Felman habló tras ser liberado en Estados Unidos, luego de ser acusado por presunto lavado de activos.

Quique Felman rompió el silencio tras su liberación en Estados Unidos: "Fui víctima"

Por Redacción Deportes

Esta embestida legal es una profundización de la estrategia que llevó a la detención del periodista Quique Felman en febrero de este año. Felman permaneció 13 días en un centro de detención de Miami tras aterrizar en el aeropuerto, recuperando su libertad solo después de abonar una deuda de 300.000 dólares. Los futbolistas ahora tienen 21 días para responder formalmente a las notificaciones y evitar sentencias por rebeldía.

periodista deportivo Quique Felman
El periodista deportivo Quique Felman habló tras ser liberado en Estados Unidos, luego de ser acusado por presunto lavado de activos.

El periodista deportivo Quique Felman habló tras ser liberado en Estados Unidos, luego de ser acusado por presunto lavado de activos.

Quiénes son los involucrados, el origen de la maniobra y el rol de los intermediarios

El punto de contacto en todos los casos es el intermediario Maximiliano Palermo, quien invitaba a deportistas y comunicadores con gastos pagos y bonos promocionales. Según el relato de Felman, Palermo entregaba las fichas y se comprometía a saldar las deudas si los jugadores perdían, pero luego desapareció. Por su parte, Palermo niega estas acusaciones y sostiene que el casino buscaba promocionarse llenando la sala con figuras públicas.

Los jugadores denunciados se tratan de Norberto Ortega Sánchez, Sergio Berti, Sergio Zárate y José “Turu” Flores. La demanda contra Sergio Zárate es la más cuantiosa, exigiendo el pago de un millón de dólares por cuatro instrumentos emitidos en marzo de 2025. A Norberto Ortega Sánchez se le reclaman 625.000 dólares, mientras que Berti y el "Turu" Flores enfrentan pedidos por 500.000 dólares cada uno. Los litigios están radicados en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, en Nevada.

image
Turu Flores, Sergio Z&aacute;rate, Norberto Ortega S&aacute;nchez y la Bruja Berti.

Turu Flores, Sergio Zárate, Norberto Ortega Sánchez y la Bruja Berti.

El contexto judicial es complejo, ya que el propio casino Resorts World pagó una multa de 10 millones de dólares en 2025 por lavado de dinero. Además, el padre de Maximiliano Palermo es colaborador de la justicia estadounidense en una causa por el movimiento de divisas fuera de Argentina durante años de restricciones cambiarias. Si los exfutbolistas no logran defenderse, podrían ser detenidos en caso de volver a pisar suelo norteamericano.

image

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Investigación judicial en Milán vincula a 70 futbolistas con una red de prostitución VIP.

Más de 70 futbolistas y un piloto de la Fórmula 1 fueron vinculados a una red de prostitución VIP en Italia

Por Francisco Moreno
Gnabry, fuera de la Selección de Alemania por lesión

Alemania pierde a una de sus figuras para el Mundial 2026: "Estaré apoyando desde casa"

Por Redacción Deportes
Fin de una tradición: no se podrán lanzar más papeles en las canchas de fútbol de CABA tras el Superclásico.

Chau papelitos tras el Superclásico: CABA elimina el tradicional recibimiento por estos motivos

Por Francisco Moreno
Carlo Ancelotti evalúa a Neymar para la lista definitiva tras la crisis de lesiones en Brasil.

Un desgarro de Grado 4 sacude a Brasil y reactiva la opción de Neymar para el Mundial 2026

Por Francisco Moreno