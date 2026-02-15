15 de febrero de 2026 - 10:41

Quique Felman rompió el silencio tras su liberación en Estados Unidos: "Fui víctima"

El periodista, quien fue investigado por presunto lavado de dinero, recuperó su libertado tras estar demorado y brindó detalles de lo sucedido.

El periodista deportivo Quique Felman habló tras ser liberado en Estados Unidos, luego de ser acusado por presunto lavado de activos.

El periodista argentino Quique Felman rompió el silencio tras su liberación en Estados Unidos, luego de estar demorado desde principios de febrero por presunto lavado de activos, y aseguró que “es inocente” y que fue “víctima”.

Según declaraciones a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el comunicador con extensa trayectoria en los medios ya se encuentra en libertad y está próximo a regresar al país luego de que la Justicia pusiera la lupa sobre una transferencia millonaria vinculada a sus negocios paralelos como "promotor" de un casino en Las Vegas.

El delito por el cual se lo imputó fue el de fraude al casino Resort World, por lo que permaneció durante 12 días en el centro de detención denominado Metro West, ubicado en Miami, lugar del cual dio detalles acerca de su estadía allí.

“Nos daban tres comidas diarias, agua caliente, teléfono público, posibilidad de pedir comida y también una tablet donde podía escuchar música, ver películas o hablar por teléfono”, reveló Felman.

Una vez en la libertad, el cronista dijo sus primeras palabras y aclaró lo sucedido tras quedar demorado en suelo estadounidense. “Soy inocente, fui víctima, acá estoy dando la cara, agradezco el apoyo incondicional de todas y todos”, señaló.

“Quiero dejar en claro que nunca tuve intención de participar en ninguna maniobra ilegal ni de perjudicar a nadie. He colaborado en todo momento con las autoridades, me presenté cuando fui requerido y cumplí con las obligaciones que se me indicaron para recuperar mi libertad. Estoy dando la cara porque creo en la transparencia y en la verdad. Me considero una persona trabajadora, que hace años trabaja en los medios de comunicación y que jamás pondría en riesgo mi trayectoria profesional y mi nombre por situaciones ajenas a mis valores”, concluyó en diálogo con TyC Sports.

