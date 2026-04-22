La tremenda caída de la figura de San Antonio: el gigante francés quedó noqueado en medio del partido

San Antonio Spurs vive horas de incertidumbre tras la salida de su máxima figura, Victor Wembanyama , quien debió abandonar el partido de anoche ante Portland Trail Blazers por la primera ronda de los playoffs de la NBA, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza .

El incidente ocurrió en el segundo cuarto, cuando el pivote francés, de 22 años y 2,24 metros, chocó con Jrue Holiday. Tras el impacto, Wembanyama perdió estabilidad, cayó al parqué y permaneció algunos instantes visiblemente aturdido, lo que generó inmediata preocupación tanto en sus compañeros como en el cuerpo técnico.

Si bien logró incorporarse por sus propios medios, el jugador se retiró rumbo al vestuario y no volvió a la cancha. Minutos más tarde, los San Antonio Spurs confirmaron que “Wemby” fue ingresado en el protocolo de conmoción cerebral , una medida preventiva habitual en este tipo de situaciones. El entrenador Mitch Johnson ratificó la información tras la ajustada derrota por 106-103 y explicó que el francés seguirá los pasos médicos correspondientes.

De acuerdo a los primeros reportes, Wembanyama deberá guardar reposo durante al menos 48 horas, mientras se somete a estudios para evaluar su evolución. Su presencia en el tercer juego de la serie, previsto para el viernes en Portland, quedó en duda y dependerá estrictamente de su recuperación.

La noticia golpea con fuerza al conjunto texano, no solo por el momento decisivo de la temporada, sino también por el gran presente del joven talento. Apenas un día antes del encuentro, el francés había sido distinguido como Mejor Defensor del Año de la NBA y llegaba en alza tras una actuación sobresaliente de 35 puntos en el debut de la serie de la Conferencia Oeste.

Ahora, en plena lucha de playoffs, los Spurs deberán esperar por su figura, mientras crece la expectativa por conocer el alcance de una lesión que podría alterar el rumbo de la eliminatoria.