Más de 70 futbolistas y un piloto de la Fórmula 1 fueron vinculados a una red de prostitución VIP en Italia

La organización operaba mediante una cuenta de Instagram y ofrecía paquetes que incluían hoteles de cinco estrellas y traslados a la isla de Mykonos.

La justicia italiana desmanteló una red de prostitución de lujo en Milán que involucra a unos 70 futbolistas de la Serie A y a un piloto de Fórmula 1. La organización funcionaba bajo la fachada de una agencia de eventos en Cinisello Balsamo, captando a sus clientes mediante promociones exclusivas en redes sociales.

La investigación, liderada por la fiscalía de Milán, resultó en cuatro personas bajo arresto domiciliario, entre ellas Emanuele Buttini y su pareja. Los sospechosos están acusados de favorecer la prostitución y de lavado de dinero, con un embargo preventivo de bienes superior a los 1,2 millones de euros. Aunque jugadores del Inter, AC Milan, Juventus y otros clubes aparecen mencionados, no están bajo investigación porque no cometieron delitos penales según la ley local.

El funcionamiento de la red y el uso de sustancias recreativas La organización ofrecía paquetes "todo incluido" que sumaban miles de euros. Estos servicios contemplaban cenas en lugares exclusivos, alojamiento en hoteles de alta gama y la compañía de mujeres reclutadas por la agencia. Un detalle clave revelado en las escuchas telefónicas es el uso frecuente de óxido nitroso, o gas de la risa, durante las fiestas. Esta sustancia genera euforia y es difícil de detectar en los controles antidoping habituales.

image La red se promocionaba a través de la cuenta de Instagram "Made_luxury_concierge", que era seguida por numerosos deportistas profesionales. Más allá de Milán, la agencia gestionaba viajes a destinos premium como Mykonos. Las pesquisas demuestran que la operación nunca se detuvo durante la pandemia; testigos declararon que trabajaban casi todas las noches, incluso bajo las restricciones sanitarias más estrictas.