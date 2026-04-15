Bayern Munich venció a Real Madrid en un partidazo y clasificó a las semifinales de Champions League

El fútbol europeo le regaló al mundo un partido de esos que quedan en el recuerdo. Una lluvia de goles, errores no forzados, polémicas del árbitro y definición en suspenso hasta el final. Todos esos condimentos tuvo la victoria 4 a 3 del Bayern Munich sobre Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

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De entrada, el encuentro dio muestras suficientes de que estaría a la altura de lo esperado. Apenas transcurría un minuto de juego cuando Manuel Neuer se equivocó en una entrega en salida, y Arda Guler la mandó a guardar con el arco desguarnecido desde muy lejos. Fue un baldazo de agua fría para el cuadro local.

Sin embargo, la reacción del Bayern Munich no se hizo esperar. A los siete minutos, Aleksandar Pavlovic estampó de cabeza la igualdad con la notoria complicidad del arquero Andriy Lunin en la salida para cortar el centro cerrado sobre el área chica. Los fallos de los porteros no terminaron allí , debido a que Real Madrid volvió a golpear a partir de una floja reacción de Manuel Neuer en un tiro libre de Arda Guler.

De a poco, el elenco dueño de casa comenzó a torcer la balanza a su favor. Parte de la explicación es la capacidad de sus futbolistas de jerarquía para reaccionar rápido a los momentos adversos . En esta ocasión fue Harry Kane el que surgió entre las cenizas para volver a poner las cosas como al principio.

Cerca del cierre ocurrió un hecho que cambió el trámite de forma definitiva. El francés Camavigna estaba amonestado cuando tardó en devolver un balón tras una falta cometida por él mismo, y el árbitro tomó la polémica determinación de expulsarlo. Así, con uno menos y lleno de nervios, Real Madrid lo terminó pagando muy caro.

A falta de cinco minutos, Luis Díaz recibió en el vértice del área grande y conectó con Musiala, que le cedió el balón nuevamente con un lindo taco. El Colombiano quedó de frente al arco rival, y sacó un disparo que hizo estéril el esfuerzo de Lunin. Para enterrar rápidamente cualquier intento de recuperación, Michael Olise la clavó en el ángulo en la última del encuentro, garantizando la victoria local.

Victoria tremenda de Bayern Munich, por el rival y la forma en la que se dio. Ahora tendrá que medirse con PSG, que este martes eliminó a Liverpool en una serie que dominó de principio a fin.

Minuto a minuto y estadísticas de Bayern Munich - Real Madrid: