15 de abril de 2026 - 18:41

Bayern Munich venció a Real Madrid en un partidazo y clasificó a las semifinales de Champions League

El conjunto Bávaro superó 4 a 3 al Merengue en el encuentro de vuelta de los cuartos de final, y abrochó el boleto a la siguiente ronda.

Bayern Munich venció a Real Madrid en un partidazo

Bayern Munich venció a Real Madrid en un partidazo

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Bayern Munich
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El fútbol europeo le regaló al mundo un partido de esos que quedan en el recuerdo. Una lluvia de goles, errores no forzados, polémicas del árbitro y definición en suspenso hasta el final. Todos esos condimentos tuvo la victoria 4 a 3 del Bayern Munich sobre Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League.

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Sin embargo, la reacción del Bayern Munich no se hizo esperar. A los siete minutos, Aleksandar Pavlovic estampó de cabeza la igualdad con la notoria complicidad del arquero Andriy Lunin en la salida para cortar el centro cerrado sobre el área chica. Los fallos de los porteros no terminaron allí, debido a que Real Madrid volvió a golpear a partir de una floja reacción de Manuel Neuer en un tiro libre de Arda Guler.

Bayern Munich eliminó a Real Madrid en un partido inolvidable:

Bayern Munich - Real Madrid 2

De a poco, el elenco dueño de casa comenzó a torcer la balanza a su favor. Parte de la explicación es la capacidad de sus futbolistas de jerarquía para reaccionar rápido a los momentos adversos. En esta ocasión fue Harry Kane el que surgió entre las cenizas para volver a poner las cosas como al principio.

Cerca del cierre ocurrió un hecho que cambió el trámite de forma definitiva. El francés Camavigna estaba amonestado cuando tardó en devolver un balón tras una falta cometida por él mismo, y el árbitro tomó la polémica determinación de expulsarlo. Así, con uno menos y lleno de nervios, Real Madrid lo terminó pagando muy caro.

A falta de cinco minutos, Luis Díaz recibió en el vértice del área grande y conectó con Musiala, que le cedió el balón nuevamente con un lindo taco. El Colombiano quedó de frente al arco rival, y sacó un disparo que hizo estéril el esfuerzo de Lunin. Para enterrar rápidamente cualquier intento de recuperación, Michael Olise la clavó en el ángulo en la última del encuentro, garantizando la victoria local.

Victoria tremenda de Bayern Munich, por el rival y la forma en la que se dio. Ahora tendrá que medirse con PSG, que este martes eliminó a Liverpool en una serie que dominó de principio a fin.

Minuto a minuto y estadísticas de Bayern Munich - Real Madrid:

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