13 de abril de 2026 - 14:03

El ambicioso plan que podría llevar a Nicolás Varrone a la Fórmula 1

Otmar Szafnauer, CEO de Van Amersfoort Racing, busca un 12° cupo o la compra de una escudería para llevar al equipo de Nicolás Varrone a la Fórmula 1.

¿Varrone a la Fórmula 1? El ambicioso plan de Van Amersfoort para entrar a la máxima categoría.

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Por Francisco Moreno

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Otmar Szafnauer tiene un pasado de peso en la Fórmula 1 tras dirigir equipos como Force India, Aston Martin y Alpine. Ahora, desde Zeewolde, lidera la estructura neerlandesa donde corre Varrone. En una entrevista reciente, el directivo ratificó que la intención de la escudería es figurar en la "Máxima" aprovechando cualquier oportunidad de venta o la apertura de un duodécimo equipo en la grilla.

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El plan estratégico para llegar a la Fórmula 1

Esta visión es compartida por Rafael Villagómez Sr., accionista mayoritario del equipo, quien junto a Szafnauer considera seriamente la posibilidad de invertir en un equipo existente o crear uno nuevo. La relación entre ambos nació cuando intentaron formar el undécimo equipo, lugar que finalmente ocupó Cadillac. Ahora, con el horizonte puesto en 2026, la mira está en el próximo espacio disponible que habilite la FIA.

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El camino no será sencillo para la estructura que alberga al piloto argentino. Según informes económicos, el gigante automotriz chino BYD también está interesado en sumarse como la marca número doce del campeonato mundial. La intención de la empresa asiática es utilizar la Fórmula 1 como vitrina tecnológica global, aunque también evalúan la opción del Mundial de Resistencia (WEC) debido a que los costos operativos serían diez veces menores que en la máxima categoría.

A pesar de que la F1 tiene un costo operativo anual estimado en 500 millones de dólares, el equipo VAR confía en su estructura técnica y deportiva. Nicolás Varrone, de 26 años, ya demostró su capacidad al liderar en el GP de Australia y espera con ansias la próxima cita en Miami el 3 de mayo.

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Nicolás Varrone finalizó 21° en su debut en F2.

Nicolás Varrone finalizó 21° en su debut en F2.

El panorama para los pilotos nacionales es prometedor. Además de Varrone y Franco Colapinto, otros nombres como Colnaghi se suman a este ecosistema que busca recuperar el protagonismo histórico de Argentina en la categoría. Si la jugada de Van Amersfoort Racing prospera, el país podría tener más de un representante en la grilla después de décadas de ausencia, consolidando una nueva era dorada para el deporte motor local y regional.

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