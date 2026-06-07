7 de junio de 2026 - 14:08

El descargo de Franco Colapinto tras terminar 15° en Mónaco: "Fue una carrera frustrante, no salió nada"

El piloto argentino finalizó 15° tras sufrir un impacto de Fernando Alonso en el relanzamiento y recibir una penalización de cinco segundos en los boxes.

Colapinto terminó último en pista tras una serie de toques y sanciones.

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La carrera en el Principado resultó ser un "cóctel explosivo" para el bonaerense de 23 años. A pesar de largar en la posición 14, diversos factores externos arruinaron su estrategia desde el inicio. Colapinto detalló que, durante el relanzamiento, Fernando Alonso lo golpeó desde atrás, lo que provocó que su Alpine impactara inevitablemente contra el monoplaza de Nico Hulkenberg.

“Fue una carrera larga, muy frustrante, no salió nada. Es imposible pasar. Paramos temprano y perdimos dos puestos. Después no paró nadie, cambiaron gomas con la bandera roja y en el relanzamiento me chocó Fernando Alonso, que me hizo chocar con Nico Hulkenberg. Después choqué a Carlos Sainz que venía lento”, sentenció el pilarense.

El cruce de Franco Colapinto palabras con Carlos Sainz tras la colisión

Posteriormente, se produjo la colisión con Carlos Sainz, quien circulaba a una velocidad reducida. Lejos de generar un conflicto mediático, el encuentro entre ambos pilotos después de la bandera a cuadros fue conciliador. El pilarense se acercó al español para manifestarle un directo "Perdón, Carlos". Sainz le restó importancia al toque asegurando que su vehículo ya estaba "roto" y que simplemente intentaba retirarse de la competencia. Este gesto de calma del europeo desactivó rápidamente cualquier rumor de tensión en el paddock tras el abandono del hombre de Williams.

La frustración del argentino también se enfocó en la penalización de cinco segundos que recibió por exceder el límite de velocidad en el Pit Lane. Colapinto fue tajante al señalar que el error no fue humano: "Es algo del sistema, no algo nuestro", afirmó, apuntando a los numerosos pozos y desniveles presentes en la calle de boxes como los causantes de la falla en la medición de velocidad.

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El resultado final dejó al joven corredor en el puesto 12 del campeonato mundial con 15 unidades, mientras que la victoria de Kimi Antonelli lo consolida como líder. Para el pilarense, la experiencia en Mónaco fue "muy frustrante" debido a la imposibilidad de realizar sobrepasos y a una parada en boxes temprana que le hizo perder posiciones clave. Ahora, el equipo Alpine debe prepararse para el Gran Premio de Barcelona, pactado para el próximo 14 de junio, buscando dejar atrás un fin de semana donde, en palabras del piloto, "no salió nada".

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