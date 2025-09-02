2 de septiembre de 2025 - 18:54

Paraguay podría tener feriado nacional si clasifica al Mundial

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, comunicó que si la Albirroja gana por Eliminatorias Sudamericanas, podría declarar feriado el viernes

Paraguay sueña con el Mundial

Paraguay sueña con el Mundial

Foto:

AFP
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que podría declarar feriado nacional este viernes en caso de que la selección dirigida por Gustavo Alfaro logre la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras 16 años de ausencia.

Leé además

Carlos Alcaraz le ganó a Lehecka, extendió su buena racha y se metió en la semifinal del US Open.

Tenis: Carlos Alcaraz le ganó a Lehecka y se metió en la semifinal del US Open

Por Redacción Deportes
Claudio Echeverri entrenó con la Sub 20 por decisión de Lionel Scaloni

Contundente decisión de Lionel Scaloni con Claudio Echeverri

Por Redacción Deportes

Si bien por el momento no está confirmado, la medida se ampara en una ley recientemente aprobada por la Cámara de Diputados de ese país, que habilita al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres feriados adicionales por año para fomentar el turismo, la economía o conmemorar eventos especiales.

Paraguay podría tener feriado para festejar:

Embed

En declaraciones durante las últimas horas, el mandatario deslizó que si el elenco de Alfaro logra el objetivo, decretará feriado. “Todavía no está promulgada, pero por ahí el viernes tenemos alguna sorpresa. No hay que celebrar antes de tiempo, pero creo que amerita”, anticipó Peña, quien consideró que el regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo amerita un festejo colectivo. "Si Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años, creo que es un buen momento para que los paraguayos podamos celebrar todos", lanzó al respecto

Gustavo Alfaro, a punto de meter a la Albirroja en la Copa del Mundo:

image

Si bien el equipo de Gustavo Alfaro buscará una victoria, un empate también le bastará para asegurar el boleto a la Copa del Mundo. Inclusive, también podría clasificar con una derrota si se combinan otros resultados, como que no ganen Venezuela, y Bolivia.

La última participación paraguaya en un Mundial fue en Sudáfrica 2010, donde bajo el mando del argentino Gerardo "Tata" Martino logró meterse en los cuartos de final, instancia donde hizo sufrir más de la cuenta a España, que luego terminó siendo campeona del mundo. Ahora, 15 años más tarde, la Albirroja quiere celebrar una vez más.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Jorge Sampaoli negocia para retornar al fútbol

Jorge Sampaoli podría volver al ruedo en un grande de América

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo y una dura competencia hasta fin de año con River: Clausura, Copa Argentina y Copa Libertadores. 

Mundo River: Las nueve bajas del equipo de Marcelo Gallardo por la fecha FIFA

Por Redacción Deportes
El plantel de la Unión Deportiva San José que compite en la Superliga local y jugará la Liga Nacional Femenina. 

Básquet: Unión Deportiva San José se prepara para competir en La Liga Nacional Femenina

Por Redacción Deportes
Reconocimiento al periodista de deportes Oscar Chino Zavala, en Las Heras

Oscar Zavala: homenaje al periodista de deportes que eligió la verdad como bandera

Por Emanuel Cenci