Paraguay podría tener feriado nacional si clasifica al Mundial

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que podría declarar feriado nacional este viernes en caso de que la selección dirigida por Gustavo Alfaro logre la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tras 16 años de ausencia.

Si bien por el momento no está confirmado, la medida se ampara en una ley recientemente aprobada por la Cámara de Diputados de ese país, que habilita al Poder Ejecutivo a establecer hasta tres feriados adicionales por año para fomentar el turismo, la economía o conmemorar eventos especiales.

¡Acompañando a la #Albirroja!



El día de hoy contamos con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña (@santipenapy), quien se hizo presente para acompañar a la delegación que se alista para el crucial juego de este jueves ante @LaTri.



En declaraciones durante las últimas horas, el mandatario deslizó que si el elenco de Alfaro logra el objetivo, decretará feriado. "Todavía no está promulgada, pero por ahí el viernes tenemos alguna sorpresa. No hay que celebrar antes de tiempo, pero creo que amerita", anticipó Peña, quien consideró que el regreso de la Albirroja a una Copa del Mundo amerita un festejo colectivo. "Si Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años, creo que es un buen momento para que los paraguayos podamos celebrar todos", lanzó al respecto

Cabe destacar que Paraguay enfrentará a Ecuador este jueves en el Defensores del Chaco de Asunción, desde las 20:00 (hora local), en un partido clave por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la próxima cita máxima del fútbol.

Si bien el equipo de Gustavo Alfaro buscará una victoria, un empate también le bastará para asegurar el boleto a la Copa del Mundo. Inclusive, también podría clasificar con una derrota si se combinan otros resultados, como que no ganen Venezuela, y Bolivia.