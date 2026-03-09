Mundial de Natación: Delpodio y Cheruzen del Club Mendoza de Regatas van al mundial de natación

Corrupción en AFA: dos importantes dirigentes "se desligaron" de la presunta evasión de $19.300 millones

En la ciudad de Santo Tomé en la Provincia de Santa Fe se disputó la segunda fecha del Circuito Nacional de aguas abiertas, que sirvió además de selectivo mundial. En esta competencia hubo un equipo de natación del club Mendoza de Regatas integrado por Martina Contreras, Martina Delpodio y Valentino Cheruzen, que logró importantes resultados.

Así, Martina Contreras ocupó el tercer lugar en 10 kilómetros mayores. Por otra parte, la nadadora Martina Del Podio fue subcampeona en la especialidad 5 mil metros en la división juveniles y Valentino Cheruzen también logró el segundo logar en la distancia de 5 kilómetros juveniles varones.

Los nadadores son entrenados, por Claudio Capezzone . "Los tres nadadores tuvieron una buena actuación. En el caso de Martina Contreras no me dejo muy conforme y debe mejorar sobre todo en los giros en las boyas donde tuvo dificultades".

Luego el destacado profesor añadió: "Valentino Cheruzen pese a su edad tiene bastante experiencia en fondo de pileta y no tanto en aguas abiertas, en las dos carreras que restan del circuito esperamos nuevamente que luche por el primer puesto".

"Martina Delpodio tuvo una muy buena actuación pese a ser su primera experiencia y dar un año de ventaja en la categoría", contó Claudio.

Sobre el final Capezzone sentenció: "Tanto Cheruzen como Delpodio tienen el gran desafío del Campeonato mundial en Setiembre. Con el equipo técnico de nuestro club ya estamos trabajando para ese gran objetivo".

Cabe señalar que el Mundial de la especialidad de Aguas Abiertas será en la ciudad de Santa fe entre el 3 y 6 de setiembre.

Los Capezzone Boys modalidad Aguas Abiertas se preparan para la próxima etapa del Circuito Nacional que será este fin de semana en la Provincia de San Juan.