9 de marzo de 2026 - 19:50

Mundial de Natación: Delpodio y Cheruzen del Club Mendoza de Regatas van al mundial de natación

Ambos especialistas en aguas abiertas con su actuación cumplen los requisitos para integrar la selección de natación, que competirá en la cita global

Natación. Claudio Capezzone y sus dirigidos después de competir en el Circuito Nacional de Aguas Abiertas en Santa Fe.

Natación. Claudio Capezzone y sus dirigidos después de competir en el Circuito Nacional de Aguas Abiertas en Santa Fe.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

Natación: Lautaro Arjona, el nadador de 18 años, tras consagrarse como la persona más joven en cruzar el Río de la Plata, ahora cruzó el Nahuel Huapi

Con 18 años, el nadador mendocino Lautaro Arjona logró cruzar el Nahuel Huapi y va tras un nuevo récord
Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, y Victor Blanco, expresidente de Racing Club.

Corrupción en AFA: dos importantes dirigentes "se desligaron" de la presunta evasión de $19.300 millones

En la ciudad de Santo Tomé en la Provincia de Santa Fe se disputó la segunda fecha del Circuito Nacional de aguas abiertas, que sirvió además de selectivo mundial. En esta competencia hubo un equipo de natación del club Mendoza de Regatas integrado por Martina Contreras, Martina Delpodio y Valentino Cheruzen, que logró importantes resultados.

capezzones
Nataci&oacute;n. Martina Contreras, Martina Delpodio y Valentino Cheruzen,

Natación. Martina Contreras, Martina Delpodio y Valentino Cheruzen,

Así, Martina Contreras ocupó el tercer lugar en 10 kilómetros mayores. Por otra parte, la nadadora Martina Del Podio fue subcampeona en la especialidad 5 mil metros en la división juveniles y Valentino Cheruzen también logró el segundo logar en la distancia de 5 kilómetros juveniles varones.

Informe de Claudio Capezzone

Los nadadores son entrenados, por Claudio Capezzone. "Los tres nadadores tuvieron una buena actuación. En el caso de Martina Contreras no me dejo muy conforme y debe mejorar sobre todo en los giros en las boyas donde tuvo dificultades".

Luego el destacado profesor añadió: "Valentino Cheruzen pese a su edad tiene bastante experiencia en fondo de pileta y no tanto en aguas abiertas, en las dos carreras que restan del circuito esperamos nuevamente que luche por el primer puesto".

"Martina Delpodio tuvo una muy buena actuación pese a ser su primera experiencia y dar un año de ventaja en la categoría", contó Claudio.

Sobre el final Capezzone sentenció: "Tanto Cheruzen como Delpodio tienen el gran desafío del Campeonato mundial en Setiembre. Con el equipo técnico de nuestro club ya estamos trabajando para ese gran objetivo".

Cabe señalar que el Mundial de la especialidad de Aguas Abiertas será en la ciudad de Santa fe entre el 3 y 6 de setiembre.

Los Capezzone Boys modalidad Aguas Abiertas se preparan para la próxima etapa del Circuito Nacional que será este fin de semana en la Provincia de San Juan.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Piluso Xeneize en el aeropuerto de China: el amuleto de Franco Colapinto para su debut en el Sprint

Franco Colapinto llegó a China: el detalle de Boca que revolucionó el aeropuerto antes de la carrera

Michael Trippel, locutor del Colonia de la Bundesliga.

Escándalo en la Bundesliga: la voz del estadio del Colonia criticó al VAR por altavoz y enfrenta sanciones

Finalissima 2026.

Finalissima 2026: Qatar reanuda el fútbol local y presiona para mantener el duelo Argentina vs España

El 4 juniors de Regatas se impuso en la primera prueba de la tarde en el lago del Parque General San Martín.

Mendoza de Regatas celebró los 80 años de la Regata de la Vendimia con otro triunfo en el ocho con timonel