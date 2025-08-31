AmeriCup: la selección argentina de básquet perdió el clásico con Brasil

El elenco nacional cayó 55-47 y no pudo repetir el título conseguido en 2022.

Brasil se quedó este domingo con el clásico sudamericano. Se trató de la final de la AmeriCup 2025 que dejó pasar la Selección argentina de básquet, para que Brasil se adueñara del título.

En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, la “Verdeamerla” se impuso 55-47 y se convirtió en el campeón. El equipo dirigido por Pablo Prigioni venía de vencer este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal para asegurarse con el lugar en la gran final.

