AmeriCup: la selección argentina de básquet perdió el clásico con Brasil

El elenco nacional cayó 55-47 y no pudo repetir el título conseguido en 2022.

La selección argentina de básquet perdió con Brasil.

La selección argentina de básquet perdió con Brasil.

Brasil se quedó este domingo con el clásico sudamericano. Se trató de la final de la AmeriCup 2025 que dejó pasar la Selección argentina de básquet, para que Brasil se adueñara del título.

En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, la “Verdeamerla” se impuso 55-47 y se convirtió en el campeón. El equipo dirigido por Pablo Prigioni venía de vencer este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal para asegurarse con el lugar en la gran final.

La “Albiceleste” buscaba defender el título logrado en Recife 2022 justamente ante el mismo rival. De esta manera, Brasil, que venía de eliminar de forma histórica a Estados Unidos, se tomó revancha para adueñarse del título.

El máximo anotador del conjunto argentino fue Francisco Caffaro, que aportó 11 puntos (5/7 en tiros de campo y 1/1 en tiros libres). El segundo en la lista fue José Bildoza con 8. Por el lado brasileño, el más efectivo fue Yago Santos, que sumó 14 puntos (5/15 en tiros de campo y 1/1 en tiros libres).

