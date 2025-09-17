Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel: el diagnóstico y la palabra de su médico

Jair Bolsonaro , expresidente de Brasil y actualmente bajo prisión domiciliaria tras ser condenado por un intento de golpe de Estado, atraviesa un nuevo problema de salud. Su médico confirmó que padece un cáncer de piel en etapa “precoz” , lo que llevó tranquilidad a pesar del diagnóstico súper delicado.

No obstante, fue dado de alta del hospital en el que había sido internado la víspera, y regresó a su residencia, donde cumple su condena.

Bolsonaro, de 70 años, tiene un “carcinoma de células escamosas, que no es ni el más benigno ni el más agresivo, es intermedio, pero aun así es un tipo de cáncer de piel que puede tener consecuencias más serias” , dijo a los periodistas el doctor Claudio Birolini.

La semana pasada, la Primera Sala de la Corte Suprema condenó a Bolsonaro y a siete de sus exministros y antiguos jefes militares, a penas de entre 16 y 27 años de cárcel por urdir un golpe tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido, según sus abogados, a los problemas de salud.

En un boletín, el hospital DF Star dijo que Bolsonaro llegó al centro “deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial”. “Los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal”, añadió.

El diagnóstico de cáncer sin embargo tuvo que ver con unas pruebas que se realizó el pasado domingo. “De las siete lesiones analizadas, dos dieron positivo al carcinoma”, indicó Birolini. Las lesiones, en total ocho, le fueron extraídas.

El exmandatario ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos. Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018. Sin embargo, el médico aclaró que ni el cáncer ni los problemas que presentó esta semana tienen relación alguna con ese episodio.