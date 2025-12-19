19 de diciembre de 2025 - 22:10

Nuevas fotos de Jeffrey Epstein revelan conexiones con figuras clave como Chomsky, Bill Gates y Woody Allen

Es la tercera publicación de un total de más de 95.000 fotos obtenidas de las propiedades de Epstein por el Comité de Supervisión.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos compartió este jueves 70 nuevas fotografías

El caso de Jeffrey Epstein sigue siendo un tema de atención mundial, y esta semana ha surgido nuevo material relacionado con el pedófilo condenado. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos compartió este jueves 70 nuevas fotografías que vinculan a Epstein con algunas de las personalidades más influyentes del mundo. Entre los nuevos materiales se incluyen imágenes del filósofo y activista Noam Chomsky, el magnate Bill Gates, el director de cine Woody Allen, y una captura de pantalla de una conversación preocupante que hace referencia a un supuesto tráfico de mujeres.

 Trump firmó en secreto una directiva que autoriza a las fuerzas armadas a atacar a cárteles fuera del territorio de EEUU.  desatando un debate legal.

Donald Trump ordenó al Ejército atacar a cárteles de la droga fuera de EE. UU.

Difunden nuevas imágenes de Trump con Epstein

Difunden nuevas fotos del caso Jeffrey Epstein donde aparecen Donald Trump y Bill Clinton

Se trata de la tercera publicación de este tipo de un total de más de 95.000 fotos que el Comité de Supervisión obtuvo de las propiedades personales de Epstein.

Una de las imágenes más destacadas es la que muestra a Noam Chomsky, un prominente filósofo y activista, junto a Epstein durante un viaje en avión.

Conexiones de Epstein con figuras influyentes

Una de las imágenes más destacadas es la que muestra a Noam Chomsky, un prominente filósofo y activista, junto a Epstein durante un viaje en avión. La fotografía, tomada en lo que parece ser un vuelo privado, ha llamado la atención debido a la reputación de Chomsky como una figura pública comprometida con causas progresistas. Aunque la foto no sugiere ninguna implicación directa en los crímenes de Epstein, su aparición junto al magnate condenado generó una serie de interrogantes sobre las relaciones que el pederasta mantenía con diversas personalidades.

Otra de las imágenes compartidas por los demócratas muestra al magnate Bill Gates posando junto a una mujer con el rostro censurado para proteger su identidad. Esta fotografía ha incrementado la especulación sobre los vínculos de Gates con Epstein, los cuales han sido objeto de escrutinio en los últimos años debido a los informes sobre sus encuentros con el pedófilo. Las conexiones entre ambos han sido objeto de debate, con Gates admitiendo haber tenido "contactos profesionales" con Epstein, pero negando cualquier implicación en sus crímenes.

Otra fotografía publicada por los demócratas muestra al director de cine Woody Allen posando junto a Epstein.

La controversia en torno a Woody Allen y las imágenes preocupantes

Otra fotografía publicada por los demócratas muestra al director de cine Woody Allen posando junto a Epstein, lo que genera aún más controversia, especialmente dado el historial de Allen con acusaciones de abuso sexual. Allen ha sido durante años una figura polémica debido a las denuncias de abuso sexual que han afectado su carrera y vida personal. Esta nueva imagen resalta el continuo vínculo de Allen con figuras problemáticas dentro de la esfera pública, aumentando la especulación sobre las conexiones entre el mundo del entretenimiento y los círculos de poder asociados con Epstein.

Además, una de las imágenes más inquietantes compartidas por el Comité de Supervisión es una captura de pantalla de una conversación en la que se habla explícitamente de "enviar chicas", lo que hace referencia al supuesto tráfico de mujeres y jóvenes víctimas de Epstein. Este mensaje, aunque parcialmente encriptado, sugiere que el crimen de Epstein podría haber tenido un alcance aún mayor del que se había documentado hasta ahora.

El final de la lista muestra el pie de una mujer, con una cita de la novela Lolita de Vladimir Nabokov.

El final de la lista muestra el pie de una mujer, con una cita de la novela Lolita de Vladimir Nabokov, que aborda la obsesión sexual de un hombre hacia una niña de 12 años. El uso de esta cita ha generado reacciones por su relación directa con el tipo de abuso del que Epstein fue acusado, aumentando la gravedad del mensaje implícito en la foto. La conexión con Lolita, un texto que ha sido históricamente controversial debido a su tratamiento de la pedofilia, refuerza la imagen del círculo de Epstein como un entorno vinculado al abuso sexual.

