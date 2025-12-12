Difunden nuevas fotos del caso Jeffrey Epstein donde aparecen Donald Trump y Bill Clinton

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron este viernes 19 fotografías obtenidas del patrimonio del fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein , incluidas imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y del expresidente Bill Clinton .

Demócratas presionan a Donald Trump tras publicar fotos y videos de la isla privada de Jeffrey Epstein

Los legisladores dijeron que las fotografías provienen de un conjunto de 95.000 imágenes que el patrimonio de Epstein proporcionó al comité.

Las fotos incluyen imágenes de otras figuras prominentes como el exsecretario del Tesoro Larry Summers, el multimillonario Bill Gates, el cineasta Woody Allen y el exasesor de Trump Steve Bannon. Las fotos difundidas no implican a ninguno de los retratados en los crímenes de Epstein, reportó CBS News.

La publicación se produce una semana antes de la fecha límite para que la administración Trump publique los archivos de Epstein que tiene en su poder según una nueva ley aprobada en noviembre.

El representante Robert García, de California, el demócrata de mayor rango en el panel de Supervisión, declaró a la prensa que el conjunto de fotos que el comité recibió del patrimonio de Epstein incluye imágenes de “hombres y mujeres poderosos” y de las propiedades del difunto financista caído en desgracia. Enfatizó que los demócratas están comprometidos con la transparencia y se comprometieron a divulgar toda la información que reciban.

Afirmó que el comité recibió las fotos “apenas anoche” y que hasta el momento había revisado aproximadamente 25.000 de las 95.000 imágenes que los herederos de Epstein entregaron.

Algunas fotos fueron enviadas a Epstein, mientras que otras fueron tomadas por él mismo, indicó el demócrata californiano. Calificó algunas de las fotos aún no publicadas de “increíblemente perturbadoras”.

Donald Trump EFE

Al menos tres de las imágenes publicadas por el Comité de Supervisión muestran a Trump o a Clinton. Las fotos se publicaron sin contexto y no está claro dónde ni cuándo se tomaron. Ninguno de ellos ha sido acusado de irregularidades.

En una fotografía en blanco y negro, se ve a Trump sonriendo mientras posa con seis mujeres, cuyos rostros están censurados.

En otra, se le ve junto a Epstein, hablando con una mujer sonriente cuyo rostro no está censurado. Fotos de Getty Images de 1997 muestran a Trump y Epstein en lo que parece ser el mismo evento: una “Fiesta de los Ángeles” de Victoria’s Secret en Nueva York.

Trump ha reconocido que conoció a Epstein socialmente en los años 1990 y principios de los 2000, pero dijo que cortó vínculos hace años.

Clinton aparece en una fotografía firmada posando con Epstein, Ghislaine Maxwell y otras dos personas.

Un portavoz de Clinton declaró en 2019, tras la imputación de Epstein por cargos federales, que el expresidente realizó cuatro viajes en el avión de Epstein entre 2002 y 2003, a Europa, Asia y África. Ángel Ureña, el portavoz, explicó que los viajes incluyeron paradas relacionadas con la Fundación Clinton, y que personal, simpatizantes de la fundación y el equipo del Servicio Secreto de Clinton estuvieron presentes en cada tramo de cada viaje.