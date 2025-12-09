9 de diciembre de 2025 - 22:56

Donald Trump volvió a apuntar contra Europa: "Está dirigida por personas débiles y en decadencia"

En una entrevista, el presidente estadounidense lanzó fuertes críticas contra la Unión Europea, a la que calificó como un bloque debilitado, sin rumbo claro y presionado por la crisis migratoria.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Foto:

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a cargar contra la Unión Europea (UE) y calificó al bloque como un conjunto de países “en decadencia” dirigidos por líderes “débiles”. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista concedida a Politico desde la Casa Blanca, donde el mandatario expresó una visión fuertemente crítica sobre la situación política y social en el continente.

Trump sostuvo que los dirigentes europeos “no saben qué hacer” y afirmó que la UE se ve condicionada por un intento permanente de “ser políticamente correctos”. En su análisis, advirtió que, sin cambios en la política migratoria, algunos Estados del bloque “ya no serán países viables”.

El mandatario describió a ciudades como Londres y París como lugares que “crujen” bajo la presión de la migración proveniente de Medio Oriente y África, reforzando su visión pesimista sobre la capacidad de Europa para enfrentar la situación.

Por otro lado, Trump relativizó el rol de los líderes europeos en los esfuerzos para hallar una salida a la guerra en Ucrania. “Hablan, pero no producen, y la guerra simplemente continúa”, afirmó, según lo informado por la agencia Xinhua.

Estas definiciones se inscriben en la Estrategia de Seguridad Nacional que la administración estadounidense difundió la semana pasada, donde se plantea como objetivo “cultivar la resistencia” al statu quo europeo en materia migratoria y en otros temas considerados políticamente sensibles.

