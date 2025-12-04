4 de diciembre de 2025 - 15:54

Demócratas presionan a Donald Trump tras publicar fotos y videos de la isla privada de Jeffrey Epstein

La oposición en Estados Unidos reveló nuevo material vinculado a Jeffrey Epstein, y le advierte al presidente que habilite la documentación que permanece resguardada.

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein.

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein.

Por Redacción Mundo

Legisladores demócratas de Estados Unidos -opositores al gobierno de Donald Trump- difundieron nuevas imágenes de las propiedades privadas de Jeffrey Epstein en el Caribe, con el objetivo de reimpulsar el reclamo para que la Casa Blanca libere los archivos completos vinculados al caso.

El material fue publicado este miércoles y muestra parte del entorno donde, según la investigación, el financista forzó a menores a prostituirse. Pertenecen a la isla de Little Saint James, en las Islas Vírgenes Estadounidenses, uno de los enclaves más polémicos del entramado que durante años rodeó a Epstein.

El contenido no aporta grandes revelaciones sobre el escándalo, pero los legisladores participantes creen que puede aumentar la presión sobre el gobierno republicano para que habilite la documentación que permanece bajo resguardo del Departamento de Justicia.

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein.

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein.

Imágenes reveladas de la isla privada de Epstein

En total, son 14 videos y fotografías que muestran las propiedades de Epstein en dicha isla. Un tablero en una de las habitaciones tiene palabras inscritas como “engaño”, “poder”, “verdad” y “política”.

Donald Trump luchó durante meses para evitar la publicación de los archivos de Epstein bajo custodia del Departamento de Justicia. El 19 de noviembre cedió ante la presión del Congreso, incluso de su propio partido, y firmó una ley que obliga a la divulgación de parte del material.

Queda por ver qué archivos verán la luz, ya que es probable que las autoridades citen la necesidad de proteger investigaciones en curso.

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein.

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein.

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein.

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein.

Epstein, vínculos con personas poderosas

Epstein, un exitoso financista, era amigo de personas ricas y poderosas, y frecuentemente los recibía en su casa en el Caribe. En 2008 fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitud de prostitución a una menor.

Epstein cumplió solo alrededor de un año en detención con condiciones inusualmente indulgentes. Luego evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores. Murió en detención preventiva en Nueva York ese mismo año, y su muerte fue declarada como suicidio.

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein.

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein.

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein.

Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein.

Durante años, Trump y sus aliados impulsaron teorías de que poderosos demócratas estaban siendo protegidos por sus conexiones con Epstein, presentando el caso como un potente símbolo de cómo hombres ricos pueden esconderse tras abogados, dinero y conexiones poderosas.

El propio Trump fue amigo de Epstein durante años, lo que ha levantado preguntas sobre lo que sabía del delincuente sexual, algo que en algún momento dijo que se trata de un “montaje” y se resistió a publicar archivos de la investigación.

