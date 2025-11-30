Milei canceló su viaje a Washington y se perdió un posible encuentro con Lionel Messi

En medio de la tensión que se vive en el Fútbol argentino, por la “reprochable” gestión de Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente no viajará a EE.UU. para el sorteo del Mundial 2026.

Milei no viajará a Washington y su "encuentro" con Messi no se dará.

El presidente Javier Milei finalmente decidió no viajar a Washington para el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, previsto para el próximo viernes, y con ello descartó la posibilidad de coincidir con Lionel Messi e incluso reencontrarse personalmente con su par Donald Trump.

Si bien no había seguridad de que Messi y Milei fueran a cruzarse -más aún considerando la reserva del futbolista frente a la política- la cancelación del viaje terminó eliminando cualquier escenario de foto entre ambos. Messi suele mantenerse lejos de interacciones con dirigentes, pese a ser considerado por Milei como su máximo referente futbolístico, por encima incluso de Diego Maradona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1994203443695681773?s=20&partner=&hide_thread=false El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar sorteo del mundial de fútbol a realizarse el próximo 5 de diciembre en Washington DC.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) November 28, 2025 Tampoco está confirmado oficialmente que Messi vaya a asistir al sorteo en Washington. Quien sí va a estar siguiendo in situ el sorteo será el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni.

A su vez, el presidente se quedó sin un nueva imagen con su principal aliado internacional, Donald Trump, aunque el libertario tiene pautado un próximo viaje a los Estados Unidos para marzo del año próximo.

Milei desafía a Claudio "Chiqui" Tapia Milei, en cambio, decidió seguir apostando por su enfrentamiento con el cuestionado presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y canceló el viaje para no cruzarse con el mandamás del fútbol argentino.