Milei canceló su viaje a Washington y se perdió un posible encuentro con Lionel Messi

El presidente Javier Milei finalmente decidió no viajar a Washington para el sorteo del Mundial de Fútbol 2026, previsto para el próximo viernes, y con ello descartó la posibilidad de coincidir con Lionel Messi e incluso reencontrarse personalmente con su par Donald Trump.
Si bien no había seguridad de que Messi y Milei fueran a cruzarse -más aún considerando la reserva del futbolista frente a la política- la cancelación del viaje terminó eliminando cualquier escenario de foto entre ambos. Messi suele mantenerse lejos de interacciones con dirigentes, pese a ser considerado por Milei como su máximo referente futbolístico, por encima incluso de Diego Maradona.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1994203443695681773?s=20&partner=&hide_thread=false
Tampoco está confirmado oficialmente que Messi vaya a asistir al sorteo en Washington. Quien sí va a estar siguiendo in situ el sorteo será el director técnico de la Selección, Lionel Scaloni.
A su vez, el presidente se quedó sin un nueva imagen con su principal aliado internacional, Donald Trump, aunque el libertario tiene pautado un próximo viaje a los Estados Unidos para marzo del año próximo.
Milei, en cambio, decidió seguir apostando por su enfrentamiento con el cuestionado presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y canceló el viaje para no cruzarse con el mandamás del fútbol argentino.
En ese marco, el mandatario viene publicando posteos y fotos suyas manifestado su respaldo a Estudiantes de La Plata, el equipo sancionado duramente por la AFA por no haber hecho el pasillo de frente a los jugadores de Rosario Central.
De hecho, subió a sus redes una foto del emblema “pincharrata” Carlos Bilardo, uno de sus ídolos, ya que siempre se califica como “bilardista”.