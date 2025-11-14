14 de noviembre de 2025 - 22:35

Trump pide investigar el vínculo entre Jeffrey Epstein y el ex presidente Clinton

El presidente denunció a los demócratas por montar una farsa tras la difusión de los correos electrónicos y se defendió de las acusaciones.

Tras la difusión de reveladores mails de Epstein, Trump denunció una farsa de parte de los demócratas.&nbsp;

Tras la difusión de reveladores mails de Epstein, Trump denunció una farsa de parte de los demócratas. 

Luego de la reciente divulgación de correos electrónicos de que hacen referencia a la relación pasada del presidente Donald Trump con Jeffrey Epstein, el mandatario estadounidense busca iniciar una nueva investigación

La acusación de Trump al partido demócrata

Este viernes, el presidente acusó a los demócratas de montar una “farsa” con el caso de Epstein y anunció que pedirá una investigación federal que incluya a personalidades como el exmandatario Bill Clinton.

“Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, a pesar de que el Departamento de Justicia publicó 50.000 páginas de documentos”, escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

Trump enfatizó la afiliación política de Epstein y buscó desvincularse del escándalo: “Epstein era demócrata y él es problema de los demócratas, no de los republicanos”. “Todos lo conocen, no pierdan el tiempo con Trump. Tengo un país que gobernar” concluyó el mandatario.

Investigación de figuras del partido opositor

Ante la insistencia de demócratas y algunos republicanos, “pediré a la procuradora general Pam Bondi y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la implicación y relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J.P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones”, informó Trump.

Los demócratas, en la oposición y en minoría en el Congreso, quieren ahora que se publique todo el dosier sobre el caso.

Según fuentes oficiales informaron que el FBI y el Departamento de Justicia anunciaron hace meses que tras una investigación interna, no podía publicarse más material sin comprometer a testigos clave durante el juicio que condenó a Epstein.

