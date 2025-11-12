Reveladores mails de Jeffrey Epstein: "Trump sabía lo de las chicas" y "pasó horas en su casa"

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron una serie de correos electrónicos de Jeffrey Epstein que hacen referencia a la relación pasada del presidente Donald Trump con el desprestigiado financiero y delincuente sexual convicto.

Terror en las alturas: una ráfaga de viento dejó suspendidos en el aire a limpiavidrios de un rascacielos

En los correos electrónicos divulgados este miércoles, el delincuente sexual Jeffrey Epstein sugiere que Donald Trump sabía de su conducta y afirma que el ahora presidente "pasó horas" en su casa con una de las víctimas.

Según el comité, los correos electrónicos provienen de un lote de 23.000 documentos entregados por el patrimonio de Epstein .

Uno de los mensajes, fechado el 2 de abril de 2011 , fue enviado por Epstein a Ghislaine Maxwell , su antigua socia, quien actualmente cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Jeffrey Epstein y Donald Trump en una foto de archivo

Jeffrey Epstein y Donald Trump en una foto de archivo

“Quiero que entiendan que ese perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre censurado) pasó horas en mi casa con él y nunca se le mencionó. Jefe de policía, etc. Estoy casi convencido".

Maxwell respondió el mismo día:

“He estado pensando en eso".

Los demócratas de la Cámara de Representantes dijeron que el nombre censurado pertenecía a una “víctima” de la red de tráfico de Epstein.

En otro correo electrónico de 2019 dirigido al periodista Michael Wolff , Epstein escribió que Trump “sabía de las chicas”, afirmando que Trump una vez le pidió a Maxwell “que parara”.

Reacción de la Casa Blanca a los chats que complican a Trump en su relación con Epstein

La Casa Blanca rechazó la interpretación de los correos electrónicos, acusando a los demócratas de filtrar extractos selectivos para perjudicar al expresidente. Karoline Leavitt , portavoz de la campaña de Trump, declaró que los correos se estaban utilizando para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump.

Leavitt también afirmó que la persona a la que se refería era Virginia Giuffre, una de las acusadoras más públicas de Epstein, quien alegó haber sido explotada por Epstein y otros, incluido el príncipe Andrés de Gran Bretaña, acusaciones que el monarca negó.

Giuffre, quien se suicidó en abril, también declaró que Trump “no estuvo involucrado en ninguna irregularidad” y que “siempre fue amable” con ella.

Cómo fueron las últimas horas de Epstein Jeffrey Epstein murió en la cárcel en 2019

“Lo cierto es que el presidente Trump expulsó a Jeffrey Epstein de su club hace décadas por acosar a sus empleadas”, añadió Leavitt.

La relación entre Epstein y Trump se remonta a la década de 1990, cuando ambos eran figuras prominentes de la alta sociedad de Palm Beach. Trump ha afirmado repetidamente que su amistad terminó mucho antes del primer arresto de Epstein.

Epstein fue condenado en Florida en 2008 tras un controvertido acuerdo de culpabilidad que le permitió evitar un proceso federal. Posteriormente, en 2019, fue arrestado en Nueva York por nuevos cargos de tráfico sexual, pero se suicidó en prisión mientras esperaba juicio.

Ghislaine Maxwell, por su parte, fue condenada en 2021 por conspirar con Epstein para reclutar y abusar de menores. Sus abogados sostienen que fue procesada injustamente, por lo que apelaron su condena.