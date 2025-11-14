14 de noviembre de 2025 - 23:35

Le pagó a su amiga para matar a su esposo porque no le alcanzó para un sicario, él se enteró y lo contó en TV

Había intentado contratar un sicario, pero debido al elevado precio le propuso a su amiga cometer el crimen. Ella aceptó pero luego se arrepintió.

Una mujer ofrece 700 euros para que asesinen a su esposo. Su plan era matar a sus hijas y luego suicidarse. 

Por Redacción Mundo

El programa español En boca de todos presentó hoy la historia y denuncia de Alex, quien afirmó que su mujer, con quien tiene dos hijas, intentó matarlo.

Inicialmente, la esposa había contactado con un sicario profesional. Sin embargo, al conocer el precio de su trabajo que era de 20.000 euros, buscó otra alternativa. Le ofreció a una de sus amigas la suma de 700 euros por cometer el asesinato.

La denuncia del crimen que no fue

La víctima comentó que en reiteradas ocasiones había recibido amenazas por parte de Fabiola y sabía que el plan de su mujer era acabar con su vida.

Con el plan en marcha, la amiga de Fabiola se dirigió al trabajo de Alex para cometer el crimen. Sin embargo, la amiga se arrepintió de intentar matar al hombre y ella fue quien confesó los planes de su esposa.

"Me dijo 'este jueves no devuelvas a tus hijas a Fabiola porque esta semana las quiere matar'. Tengo un miedo atroz porque sé que Fabiola lo va a hacer. Siempre me ha dicho que me quiere destrozar", relató la víctima en televisión.

La mujer también quería matar a sus hijas

El plan original se basaba en a Alex a la salida de su trabajo. La mujer llevaba una maleta que contenía droga para dormirlo, un cuchillo y un martillo. Sin embargo, cuando el hombre le ofreció ayuda para cargarla, y tras mantener una conversación con él, la amiga se dio cuenta que era buena persona, que no merecía morir.

Días después, la amiga de Fabiola se arrepintió y confesó el plan: "Me dijo que, como no había salido bien el plan, Fabiola había comprado una droga que le iban a administrar al perro, para ver si era efectiva, y la idea de Fabiola era matar a las niñas y luego suicidarse".

El inspector de Policía Carlos Segarra apuntó que la amiga se encuentra fuera de problemas legales ya que "si te arrepientes, se excluye de toda responsabilidad penal" en su caso. No obstante, Fabiola, la autora intelectual, "sí que va a tener que responder por la tentativa de asesinato".

