Encontraron muertos a una mujer discapacitada y a su hijo: creen que él tuvo un accidente y ella murió después

Los cuerpos fueron hallados sin signos de violencia. Se sospecha que el hijo sufrió un accidente y su madre murió días después al quedar sola.

Los cuerpos sin vida de una mujer de 87 años y su hijo de 61 fueron hallados este martes en una vivienda de Toledo, España.

Los cuerpos sin vida de una mujer de 87 años y su hijo de 61 fueron hallados este martes en una vivienda de Toledo, España.

Los cuerpos sin vida de una mujer de 87 años y su hijo de 61 fueron hallados este martes en una vivienda de Toledo, España, tras el aviso de vecinos que notaron un fuerte olor y llevaban más de diez días sin verlos.

El hallazgo se produjo alrededor de las 17.30 (12.30 hora local), cuando los servicios de emergencia ingresaron al domicilio ubicado en la avenida del Imperio Romano.

El hallazgo se produjo alrededor de las 17.30 (12.30 hora local), cuando los servicios de emergencia ingresaron al domicilio.

El hallazgo se produjo alrededor de las 17.30 (12.30 hora local), cuando los servicios de emergencia ingresaron al domicilio.

Una tragedia sin signos de violencia

Según informó La Tribuna de Toledo, la mujer, que se encontraba incapacitada para caminar, dependía del cuidado de su hijo. Ambos cuerpos fueron encontrados sin signos de violencia, y las primeras pericias descartan indicios de criminalidad.

La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, confirmó que las hipótesis iniciales apuntan a que el hombre “sufrió un accidente ” y que su madre habría fallecido “a lo largo de los días” posteriores, al quedar sin asistencia.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas de las muertes, mientras la comunidad local permanece consternada por el trágico desenlace.

