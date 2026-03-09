9 de marzo de 2026 - 18:15

Cambio de horario de verano: cuándo ocurre el adelanto de la hora los fines de semana

Estados Unidos y Canadá ajustan sus relojes este 8 de marzo bajo el Uniform Time Act, mientras que en Italia y el resto de Europa el cambio llegará recién el día 29.

Por Cristian Reta

El cambio al horario de verano ya es una realidad en gran parte del hemisferio norte. El domingo 8 de marzo de 2026, los ciudadanos de Estados Unidos y Canadá adelantaron sus relojes una hora, una medida que busca aprovechar mejor la luz solar pero que no se aplica de manera uniforme.

Mientras millones de personas ajustan sus cronómetros siguiendo la regla primaveral de adelantar las agujas, regiones como Hawái y la mayor parte de Arizona mantienen su horario habitual. Esta disparidad genera situaciones curiosas en el mapa, donde la geografía y las decisiones políticas locales dictan el ritmo del día a día de sus habitantes.

El conflicto energético y el caso crítico de Arizona

La razón fundamental del horario de verano es un ajuste artificial del reloj civil para sincronizar las horas de mayor actividad humana con la presencia del sol, buscando reducir el consumo de iluminación eléctrica. Sin embargo, en zonas de calor extremo como el desierto de Arizona, este mecanismo produce el efecto contrario. Al haber una hora más de luz solar durante la tarde, el uso de sistemas de aire acondicionado se intensifica para mantener frescos los hogares y oficinas, lo que termina anulando cualquier ahorro conseguido en luz artificial.

Este dilema energético llevó a que Arizona renunciara al cambio de hora en 1967, aunque el estado es hoy un rompecabezas de zonas horarias. La Nación Navajo, que ocupa parte del territorio estatal, sí aplica el horario de verano, pero la reserva Hopi, situada dentro de la misma nación, decidió no seguirlo. El resultado es un territorio donde el tiempo cambia constantemente según la jurisdicción que se esté pisando.

El caso de Italia, Japón e India

En el continente europeo, la coordinación busca evitar estas complicaciones operativas en el transporte y los servicios. En Italia, por ejemplo, el cambio de hora ocurrirá recién en la madrugada del domingo 29 de marzo de 2026, momento en que los relojes pasarán directamente de las 2 a las 3 de la mañana.

La tendencia global hacia la abolición de estos cambios estacionales crece año tras año. Países como Japón e India ya han optado por mantener el horario solar de forma permanente, mientras que en Estados Unidos existen propuestas legislativas como el Sunshine Protection Act para terminar con las modificaciones bianuales, aunque estas iniciativas suelen quedar estancadas en el debate político del Congreso.

