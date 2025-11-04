Quién es Jonathan Bailey, el actor elegido como el "hombre más sexy del mundo": "Es completamente absurdo"

La revista estadounidense People eligió al británico por su atractivo que roba escenas -y corazones-. El elegido asumió estar “muy honrado” por el premio, además de sorprendido.

El actor británico Jonathan Bailey fue elegido por la revista People como “el hombre más sexy del mundo” en su edición 2025. “Atractivo en todo lo que hace, un actor que se roba escenas -y corazones-”, fue la definición que entregó la prestigiosa revista estadounidense.

El intérprete de 36 años, reconocido por su papel de Lord Anthony en Bridgerton y por interpretar a Fiyero en la nueva película Wicked, reaccionó con humor al reconocimiento y lo calificó como “completamente absurdo”. Tras ser coronado, releva a John Krasinski, el último ganador en la edición 2024.

"Rebosante de encanto, ingenio y una apariencia casi injustamente atractiva", según People. El anuncio fue realizado este lunes por la noche y celebró el reconocimiento con una producción fotográfica en la playa, donde Bailey posa sin camiseta, con su perro, sirviendo café y hasta comiendo helado.

Al conocer la noticia de su nuevo título, Bailey asumió sentirse honrado e "increíblemente halagado", pero admitió entre risas que también le parecía un poco "absurdo".

“Es un gran honor el premio”, resaltó Bailey Cabe mencionar que Bailey ya había sido uno de los favoritos de los lectores en la edición anterior, cuando la publicación permitió votar por distintas categorías. Es decir, venía entre los primeros puestos del prestigioso premio, hasta que finalmente logró quedarse con la edición actual.

Este año, People celebra el 40° aniversario de su tradicional número especial, que en el pasado distinguió a figuras como Patrick Dempsey, Ryan Reynolds, Dwayne "La Roca" Johnson, David Beckham, Denzel Washington, Channing Tatum y Matthew McConaughey. "Es un gran honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado. Aunque también es completamente absurdo (ríe). Era un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos, familiares y cercanos lo descubran", expresó el actor tras conocer la noticia.