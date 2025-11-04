4 de noviembre de 2025 - 17:45

Quién es Jonathan Bailey, el actor elegido como el "hombre más sexy del mundo": "Es completamente absurdo"

La revista estadounidense People eligió al británico por su atractivo que roba escenas -y corazones-. El elegido asumió estar “muy honrado” por el premio, además de sorprendido.

Jonathan Bailey es el hombre vivo más sexy del mundo.

Jonathan Bailey es "el hombre vivo más sexy del mundo".

Foto:

People
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El actor británico Jonathan Bailey fue elegido por la revista People como “el hombre más sexy del mundo” en su edición 2025. “Atractivo en todo lo que hace, un actor que se roba escenas -y corazones-”, fue la definición que entregó la prestigiosa revista estadounidense.

Leé además

Vuelve una de las series más costosas de Netflix, pero con otro actor como protagonista

Vuelve una de las series más costosas de Netflix, pero con otro actor como protagonista

Por Redacción Espectáculos
todo listo para el festival de cine de mar del plata: comienza este jueves con el beso de la mujer arana

Todo listo para el Festival de Cine de Mar del Plata: comienza este jueves con "El beso de la mujer araña"

Por Redacción Espectáculos

El intérprete de 36 años, reconocido por su papel de Lord Anthony en Bridgerton y por interpretar a Fiyero en la nueva película Wicked, reaccionó con humor al reconocimiento y lo calificó como “completamente absurdo”. Tras ser coronado, releva a John Krasinski, el último ganador en la edición 2024.

"Rebosante de encanto, ingenio y una apariencia casi injustamente atractiva", según People. El anuncio fue realizado este lunes por la noche y celebró el reconocimiento con una producción fotográfica en la playa, donde Bailey posa sin camiseta, con su perro, sirviendo café y hasta comiendo helado.

Jonathan Bailey es "el hombre vivo más sexy del mundo".
Jonathan Bailey es

Jonathan Bailey es "el hombre vivo más sexy del mundo".

Al conocer la noticia de su nuevo título, Bailey asumió sentirse honrado e “increíblemente halagado”, pero admitió entre risas que también le parecía un poco “absurdo".

“Es un gran honor el premio”, resaltó Bailey

Cabe mencionar que Bailey ya había sido uno de los favoritos de los lectores en la edición anterior, cuando la publicación permitió votar por distintas categorías. Es decir, venía entre los primeros puestos del prestigioso premio, hasta que finalmente logró quedarse con la edición actual.

Este año, People celebra el 40° aniversario de su tradicional número especial, que en el pasado distinguió a figuras como Patrick Dempsey, Ryan Reynolds, Dwayne “La Roca” Johnson, David Beckham, Denzel Washington, Channing Tatum y Matthew McConaughey.

Jonathan Bailey es "el hombre vivo más sexy del mundo".
Jonathan Bailey es

Jonathan Bailey es "el hombre vivo más sexy del mundo".

"Es un gran honor. Obviamente, me siento increíblemente halagado. Aunque también es completamente absurdo (ríe). Era un secreto, así que estoy muy emocionado de que mis amigos, familiares y cercanos lo descubran", expresó el actor tras conocer la noticia.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

marcelo tinelli rompio el silencio, apunto contra un dueno de medios y pidio perdon: me duele fallar como papa

Marcelo Tinelli rompió el silencio, apuntó contra un dueño de medios y pidió perdón: "Me duele fallar como papá"

Por Redacción Espectáculos
fernando cabrera, referente de la cancion rioplatense, llega a mendoza para presentarse en el le parc

Fernando Cabrera, referente de la canción rioplatense, llega a Mendoza para presentarse en el Le Parc

Por Redacción Espectáculos
Mendotaku 2025

Llega el Mendotaku 2025: las estrellas invitadas y dónde comprar entradas

Por Redacción Espectáculos
el festival de laborde ya tiene su delegacion mendocina: quienes fueron elegidos en el teatro independencia

El Festival de Laborde ya tiene su delegación mendocina: quiénes fueron elegidos en el teatro Independencia

Por Redacción Espectáculos